Mamá de Sandra Itzel hospitalizada en medio de demanda de Adrián Di Monte y su esposa: “Cuestión de horas”

En medio de la batalla legal contra Adrián Di Monde y su esposa, Nuja Amar, Sandra Itzel vive momentos de intensa preocupación. ¿El motivo? La reciente hospitalización de su mamá, doña Reina Olivera. ¿Qué le pasó? Te contamos los detalles.

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Mamá de Sandra Itzel causó preocupación entre los fans / Redes sociales

Sandra Itzel anuncia que su mamá fue hospitalizada de emergencia

A través de redes sociales, Sandra Itzel, quien recientemente salió del reality ‘Juego de villanos’, encendió las alarmas al contar sobre la hospitalización de su mamá. Sin dar muchos detalles. Indicó que esta última se sometió a una cirugía complicada.

Señaló que la intervención fue sumamente riesgosa y no existían garantías de que la señora saliera completamente bien. Reconoció que había tenido miedo de que su madre falleciera en el quirófano.

Sandra Itzel “En cuestión de horas, mi vida dio un giro inesperado. Lo que más amo en este mundo estuvo en riesgo y viví uno de los miedos más grandes de mi vida. Mi mamá enfrentó una cirugía extremadamente delicada, de esas en las que nadie puede garantizarte un resultado favorable y llegas a contemplar la posibilidad de perder a quien te dio la vida”.

Expresó la gran preocupación que sintió en las últimas horas y mencionó que esta situación la hizo reflexionar sobre la importancia de la familia, así como de la manera en la que una “madre puede mantener su dolor en silencio”.

“Hoy pienso en cuánto dolor puede cargar una madre en silencio, en las preocupaciones que guarda en su corazón, en las veces que sufre por sus hijos y en todo aquello que va acumulando hasta que su propio cuerpo no puede más”, puntualizó.

Y agregó: “Mi mamá ha cargado con dolores que no le correspondían y con preocupaciones que ninguna madre debería tener que soportar. Solo deseo que la vida le devuelva toda la paz y la felicidad que merece”.

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¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Sandra Itzel?

Todo apunta a que la mamá de Sandra Itzel salió bien de su cirugía. Y es que la actriz dijo estar agradecida con Dios y con el equipo médico de que aparentemente no hayan surgido complicaciones en su intervención.

“Todavía tenemos tantos abrazos, sueños y capítulos por vivir. Quiero que conozcas a mis hijos y que sigas acompañándome en cada etapa de mi vida. Gracias, Dios mío, por escuchar nuestras oraciones… Mi profundo agradecimiento también al equipo médico, a los doctores y a cada persona que, con su preparación, vocación y compromiso, fue parte fundamental de este momento”, sentenció.

Resaltó que la había podido “tomar nuevamente de la mano” y les mandó un mensaje esperanzador a todos aquellos que estuvieran pasando por una situación similar.

“Y si tú que me lees en este momento, estás pasando por horas difíciles con algún familiar hospitalizado, deseo de todo corazón que pronto llegue su recuperación. NO PIERDAS LA FE. Incluso en los momentos en los que sientes que ya no puedes más, recuerda que Dios no te abandona”, concluyó.

Por supuesto, sus fans e incluso algunas celebridades como Litzy y Rafa Balderrama, le desearon todo lo mejor en estos momentos tan complicados, asegurándole que su madre logrará recuperarse sin mayor problema.

Mamá de Sandra Itzel se estaría recuperando favorablemente / Redes sociales

¿Por qué Adrián Di Monte y Nuja Amar demandaron a Sandra Itzel?

Otro tema que ha llamado la atención sobre Sandra Itzel ha sido la batalla legal contra Adrián Di Monte y Nuja Amar. Como se sabe, Sandra Itzel y Adrián se divorciaron legalmente en 2024 tras 10 años de romance.

Su historia no acabó bien. Y es que la actriz lo acusó públicamente de presunto maltrato, acoso e infidelidad. Él siempre se defendió y, si bien admitió haberla engañado, sostuvo que jamás la había maltratado.

Con el paso de los años, el pleito se intensificó y hasta la actual esposa de Di Monte se vio involucrada. Adrián y Nuja decidieron iniciar acciones legales contra Sandra por daño moral. En el caso de Amar, sostiene que la actriz “afectó su reputación”.

En respuesta a esto, Itzel solo se ha limitado a decir que la carpeta contra su exesposo por violencia sigue vigente y que han existido supuestas “anomalías” en el proceso judicial de ambos casos.

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