Adrián Di Monte y Nuja firmes en batalla legal contra Sandra Itzel, ¿la quieren en la cárcel? “Nunca la violenté”

El conflicto entre Adrián Di Monte y Sandra Itzel incluyó recientemente a Nuja Amar, actual pareja del actor, y parece que la batalla seguiré creciendo. Hace unas horas, Di Monte reveló la contrademanda en contra de su ex, y NO piensa detenerse. ¿Quiere que la encierren?

Adrián Di Monte continúa conflicto con Sandra Itzel / Redes sociales

¿Cuál es el conflicto legal entre Adrián Di Monte y su exesposa Sandra Itzel?

La relación (que terminó después) entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte ha sido una de las más polémicas de los últimos años. Aunque ya pasó un tiempo desde su divorcio, las acusaciones que surgieron entonces siguen generando controversia. Aquí te contamos un poco de su historia:



2013: Coinciden durante las grabaciones de la telenovela Rosario y, al poco tiempo, comienzan su romance.

y, al poco tiempo, comienzan su romance. 2015: Contraen matrimonio, en apariencia sin mayores problemas.

2021: Participan juntos en Así se baila , donde el público percibe cierta tensión entre ambos.

, donde el público percibe cierta tensión entre ambos. 2022: Tras casi una década de relación, anuncian su separación, que en ese momento se presentó como amistosa.

2023: Sandra Itzel denuncia públicamente a su expareja por presunta violencia física y psicológica , y además lo acusa de haberle sido infiel.

, y además lo acusa de haberle sido infiel. 2023 y 2024: Adrián rechaza los señalamientos de maltrato, aunque reconoce la infidelidad.

2024: Su divorcio queda formalizado .

. 2025: Cuando Adrián contrae nuevas nupcias, Sandra confronta a Nuja (actual pareja de Di Monte) y la previene sobre el supuesto carácter violento de su exmarido.

2026: Adrián Di Monte y Nuja deciden responder legalmente a Sandra Itzel, pues ambos aseguran que se incurrió en presunto daño moral.

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Sandra Itzel y Adrián Di Monte en batalla legal / Redes sociales

¿Adrián Di Monte y Nuja Amar dispuestos a meter a la cárcel a Sandra Itzel?

Luego de que se revelara que Adrián Di Monte y su pareja actual, Nuja Amar, emprendieron acciones legales contra Sandra Itzel, se llegó a manejar que el asunto no escalara a más, pero el actor negó esto.

El exparticipante de La casa de los famosos México confirmó que a pesar de lo que “pocos creen”, él sufrió violencia:

Tuve que tomar acción legal también, porque aunque no lo crean, yo soy hombre pero también he sufrido violencia a manos de esta persona. Adrián Di Monte

Además, tachó a Sandra Itzel de mentirosa, pues asegura que él nunca la violentó, ni física ni psicológicamente:

Todo lo que dice es mentira, nunca la golpeé, nunca la violenté, nunca pasó. Por eso está demandada. Adrián Di Monte

No se sabe cuál será el veredicto ni en qué terminará esto, pero Adrián Di Monte se mostró firme ante su decisión de continuar el caso. ¿En qué acabará?

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⚖️🧑‍⚖️ ¿Adrián Di Monte llevará hasta las últimas consecuencias su conflicto con Sandra Itzel? El actor defendió su decisión de emprender acciones legales. “Yo tuve que tomar acción legal también”, aseguró. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/d7I5yfyfkG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 5, 2026

¿Quién es Nuja Amar?

Nuja Amar es una empresaria con raíces mexicanas y libanesas que contrajo matrimonio con Adrián Di Monte. De acuerdo con el actor, fue una ceremonia muy privada, a la que asistieron solo familiares y amigos cercanos.

Nuja no tiene hijos, pero en algún momento comentó que le gustaría formar una familia con el actor cubano y tener con él una niña y un niño.

La esposa de Di Monte tiene una presencia activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, donde reúne poco más de 26 mil seguidores. En sus publicaciones deja ver lo enamorada que está del exesposo de Sandra Itzel.

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