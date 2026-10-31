Mamá de Tatiana tuvo un hijo extraterrestre, asegura: “Un niñito muy cabezón”, ¿qué fue de él? VIDEO

A lo largo de los años, muchas celebridades han asegurado haber sido abducidas por extraterrestres . Un ejemplo de ello es Paty Cantú, quien en una ocasión dijo haber sentido que seres de otro planeta le implantaron un chip y después se lo quitaron para ver la información que había recolectado.

Hace poco, Diana Perla Chapa, mamá de Tatiana, también narró la experiencia que habría tenido con los extraterrestres. Aseguró que hasta tuvo un hijo con uno de ellos. Te contamos todo lo que dijo.

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Mamá de Tatiana es creyente de la vida extraterrestre / Redes sociales

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Recientemente, la madre de Tatiana fue la invitada estelar del pódcast de Nayo Escobar. Durante la conversación, la señora aseguró haber sido testigo de “avistamientos” a lo largo de su vida. Incluso dijo haber experimentado abducciones por parte de seres que no pertenecen a este mundo.

Según explicó, los extraterrestres abducen a ciertas personas para estudiarlas: “Yo creo que quieren saber si somos sus descendientes o si necesitan nuestros óvulos. La teoría es que involucionaron”, sentenció.

En la plática, contó que presuntamente muchos de estos seres no pueden reproducirse, por lo que, en ocasiones, usan a humanos para lograrlo. De hecho, aseguró que ella tuvo un hijo “híbrido”. De acuerdo con su testimonio, sí lo pudo ver, pero no dejaron que se lo quedara.

“Me dicen que necesitan mi sangre porque tengo un hijo que es híbrido. Me enseñan a un bebito, a un niñito muy cabezón con pelito güerito, así ralito, con sus ojitos muy bonitos, pero grandotes y viene con un ser, yo supongo que era una mujer, pero a lo mejor era un hombre, muy alto, que trae una túnica blanca y me lo enseñan y yo: ‘Ay, ¿a poco es mi hijo? Y si es mi hijo, ¿por qué está aquí?’”. Mamá de Tatiana

Mencionó que le explicaron que su hijo no podía estar con ella, pues este no sobreviviría en el planeta: “Y me dice: ‘Es que no puede vivir en la Tierra; es más extraterrestre que terrestre y se va a morir’. Entonces se acerca y dice: ‘Pero necesita tu sangre’”, sentenció.

Mamá de Tatiana “Fíjate qué importante lo que me dijo: ‘Y necesita un abrazo porque nosotros no tenemos emociones’. Eso yo no lo he leído en ningún lado… entonces yo lo abrazo mucho. No sé dónde sale una tripita y me la pegan. No era aguja, me la pega aquí (en el antebrazo) y haz de cuenta que se veía como ADN, como se ve la cadena de ADN e iba por todos lados y se la ponen al niño… y de repente ya estoy en mi cama”.

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¿Cuántos hermanos tiene Tatiana?

Al menos de forma oficial, Tatiana tiene un hermano llamado Juan Ramón Palacios Chapa, quien también funge como su representante.

Cabe destacar que, durante la entrevista con Nayo Escobar, la madre de la cantante contó que a los 47 años tuvo una especie de “miniaborto”. Ella considera que justamente ese es el hijo “híbrido” que le habrían quitado los extraterrestres.

“Yo había tenido un miniaborto, no sé cómo decirle, a los 47 años. Todo tiene que ver; todo tuvo que ver. Se me vino a las seis semanas. Así quiso Dios. Ya habían pasado cuatro años de eso (cuando vi a mi hijo híbrido)”, indicó.

El testimonio de la señora causó muchos comentarios divididos. Si bien algunos lo consideran verídico, otros creen que su anécdota es una mentira.

Mamá de Tatiana tuvo dos hijos, incluyendo a la cantante / Redes sociales

¿Quién es la mamá de Tatiana y a qué se dedica?

Diana Perla Chapa es una conductora, actriz, empresaria y ufóloga mexicana. Hace más de tres décadas, fundó el OVNI Club Nuevo León, el cual se dedica a investigar fenómenos extraterrestres.

Además de su trabajo en el medio artístico, se ha dedicado a hablar de las supuestas abducciones que ha vivido por parte de seres de otro planeta. Si bien es consciente de que mucha gente no cree en este tipo de cosas, sostiene que los extraterrestres son reales y que hasta tiene pruebas que lo confirmarían.

“Entrevisté a un piloto y me dijo: ‘De ninguna manera, nada que yo conozca puede flotar o volar así’. Entrevisté a un astrónomo y me dijo: ‘Pues eso entra en la categoría de ovni, objeto volador no identificado’”, dijo hace algunos años cuando se le cuestionó su opinión sobre los OVNIS.

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