Roberto Palazuelos, ¿se hizo millonario gracias a una señal extraterrestre? “Energías que no son humanas”

Roberto Palazuelos fue quien hace unos días informó sobre la muerte de Jorge Kahwagi. Ahora, otra declaración del empresario volvió a causar revuelo, luego de revelar que ¡tuvo un encuentro con ovnis!

Y es que, según contó el también actor, aquella experiencia habría marcado el inicio de lo que actualmente es su millonario imperio de negocios.

¿Cómo fue esta experiencia y qué relación tendría con el inicio de su fortuna? Te contamos.

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Roberto Palazuelos / Captura de pantalla

¿De cuánto es la fortuna de Roberto Palazuelos?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Roberto Palazuelos tendría actualmente una fortuna estimada en 25 millones de dólares, que equivale a alrededor de 470 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, es importante señalar que se trata de una estimación de este sitio especializado en calcular el patrimonio de celebridades y no de una cantidad confirmada públicamente por el empresario.

Aunque no existe una cifra oficial sobre cuánto dinero posee Roberto Palazuelos, las estimaciones lo colocan como uno de los empresarios del espectáculo con mayor patrimonio en México.

Ahora, una nueva revelación de ‘el Diamante negro’ dejaría ver que su fortuna habría surgido luego de un encuentro sobrenatural con extraterrestres.

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Roberto Palazuelos

¿Cómo fue el encuentro de Roberto Palazuelos con extraterrestres que supuestamente inició su fortuna?

Roberto Palazuelos conto en ‘La cotorrisa’ que el supuesto encuentro con extraterrestres ocurrió en 1993 en Tepoztlán, Morelos, el día de su cumpleaños.

El empresario relató que había subido junto con su amigo Eduardo Alatriste para buscar el llamado Cerro de la Luz. Sin embargo, cayó la noche y no lograron encontrarlo, por lo que decidieron quedarse a dormir en la zona.

En ese lugar prendieron una fogata, aunque Palazuelos decidió apagarla por temor a que alguien pudiera encontrarlos. Fue entonces cuando su amigo se levantó y le dijo que estaban llegando unas personas.

Palazuelos pensó que se trataba de alguien que se acercaba a ellos, por lo que incluso tomó un arma que llevaba y “cortó cartucho”. Sin embargo, después habría descubierto que se trataba de algo que el empresario describió como una especie de nave con luces de color violeta, naranja y azul, las cuales no parecían humanas.

Su amigo le habría explicado que se trataba de extraterrestres y que algunos eran buenos, mientras que otros podían ser malos. Palazuelos también aseguró que aquellos seres les habrían dicho que descendieron porque habían percibido que él y sus acompañantes estaban “vibrando muy alto”.

Lo curioso es que, después de aquella experiencia, Palazuelos decidió comprar aquel terreno en esa zona. Según contó, pagó 186 mil pesos por él, y con el paso de los años habría aumentado considerablemente su valor. Posteriormente compró los terrenos alrededor y comenzó a construir parte del patrimonio inmobiliario que hoy forma parte de sus negocios.

“Ahí estaba esa mad…, era una energía, estábamos abajo de la nave; tenía como unas energías que no son humanas, una luz violeta, naranja, azul, como energías que se movían adentro y este wey empieza a decirme: ‘son extraterrestres, son buenos, pero también hay malos’ (...) Entonces se vende el terreno, compré el terreno, me costó 186 mil pesos, ahorita vale una fortuna, luego compré el de al lado, el de atrás...” Roberto Palazuelos

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¿A qué se dedica actualmente Roberto Palazuelos?

Roberto Palazuelos alcanzó la fama como actor, pero actualmente gran parte de sus actividades están relacionadas con el mundo empresarial, principalmente con la hotelería, los bienes raíces y la gastronomía.

Palazuelos ha construido buena parte de su patrimonio a través de inversiones en terrenos en Tulum, Quintana Roo.

Además, el empresario incursionó en el negocio de los restaurantes con Tacos Papi, una taquería ubicada en la zona hotelera de Tulum.

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