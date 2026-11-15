Ellas han sido novias de Vadhir Derbez, quien fue denunciado por presunto abuso, ¡desde modelos hasta actrices!

Actualmente, Vadhir Derbez se encuentra en el ojo del huracán por las denuncias por presunto abuso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no solo confirmó la existencia de “dos procesos legales vigentes”, sino que también dijo que, aparentemente, el actor y sus abogados habrían mostrado poca cooperación para esclarecer todo esto.

A raíz de que su nombre se volviera tendencia, han surgido muchas dudas sobre el hijo de Eugenio Derbez y no todas están relacionadas con su situación legal. Sus fans, quienes confían en su inocencia, se han preguntado sobre su vida romántica. Aquí te contamos quiénes han conquistado el corazón de Vadhir y si tiene pareja actualmente.

Lee: Vadhir “N”: Silvana Prince le dedicó enternecedora publicación a su hijo, ¿en medio del escándalo?

Las exnovias de Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez

Si bien Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, ha tratado de ser relativamente hermético en cuanto a sus noviazgos, se le han conocido varias parejas o se le ha relacionado con grandes celebridades a lo largo de su vasta trayectoria artística. Aquí te dejamos las más conocidas:

Jass Reyes

Jass Reyes, exintegrante de ‘La Voz México’ y vocalista de Playa Limbo, fue la primera novia conocida de Vadhir ‘N’. Se conocieron cuando ella tenía 23 y él 22. Su romance comenzó en 2012 y duró cerca de dos años.

Su relación acabó por compromisos laborales de ambos. Aparentemente, la separación se dio en buenos términos. En su momento, él confesó que Reyes fue la pareja de quien más se enamoró.

Mallory Caballero

Mallory Caballero es una modelo regiomontana. Se conocieron en 2016 en un evento y al año siguiente confirmaron su relación en la alfombra roja de la cinta ‘3 Idiotas’. Todo terminó en 2018. Tras la separación, mantuvieron una linda amistad.

Natalia Hurtado

Natalia Hurtado y Vadhir ‘N’ se conocieron en los Premios Platino en 2018. La relación duró seis meses solamente debido a la distancia. Mientras que ella vivía en Nueva York, él se mantenía trabajando entre México y Los Ángeles.

Diana Larume

La influencer Diana Larume y Vadhir anduvieron entre 2019 y 2020. No hubo muchos detalles, pero se cree que fue por una infidelidad de ella. Y es que, en 2020, el propio actor señaló que había descubierto el engaño de una expareja. No dijo nombres, pero muchos creen que hablaba de ella.

Por su parte, Larume aseguró que todo había terminado debido a que experimentaba un “entorno asfixiante”. Con el tiempo, Vadhir pidió que no acosaran más a su ex, asegurando que realmente no hablaba de ella.

Otras famosas con las que se le relacionó:

Summer Ferguson

Alondra García Miró

Cabe mencionar que jamás se confirmó una relación con estas chicas. Por otra parte, el actor ha dicho haber sentido atracción por celebridades como Belinda y Yuya,

No te pierdas: Vadhir N reaparece y comparte VIDEO tras nueva denuncia por presunto abuso: “No me siento orgulloso”

Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia por presunto abuso / Redes sociales

¿Vadhir ‘N’ tiene novia actualmente?

En los últimos años, a Vadhir ‘N’ se le ha visto muy cercano a Olivia Soli. Su primer acercamiento confirmado fue en 2024. A finales de ese mismo año, el actor confirmó su romance y todo parecía ir bien entre ellos.

Se han mostrado de forma esporádica en diversos eventos públicos y han compartido fotos juntos. Se ha interpretado que aún siguen juntos, pues no han dicho nada sobre el estatus actual de su relación.

Confirman denuncia contra Vadhir Derbez / Redes sociales

¿Cuáles son las demandas contra Vadhir ‘N’?

2009: TVNotas obtuvo documentos de una demanda que se interpuso en Estados Unidos en el que se le acusa a Vadhir de tocar a una menor de edad sin su consentimiento.

Abril de 2026: Una modelo inició un proceso legal contra el actor, con quien dijo haber trabajado en un video musical. Declaró que, presuntamente, abusó de ella. La FGJ confirmó que había una orden de aprehensión por este caso, pero los abogados del joven interpusieron un amparo para que siguiera su proceso en libertad. Él aseguró que todo era parte de una extorsión.

La FGJ confirmó que había una orden de aprehensión por este caso, pero los abogados del joven interpusieron un amparo para que siguiera su proceso en libertad. Él aseguró que todo era parte de una extorsión. Noviembre 2026: La FJG confirma nueva denuncia contra Vadhir. No se saben los detalles, pero se ha reportado que presuntamente la querella sería por un hecho ocurrido en un crucero. Supuestamente, Vadhir habría alcoholizado a una menor de edad y habría abusado de ella.

Mira: Abogados de Vadhir ‘N’ aclaran si el actor “huyó del país” tras denuncia por presunto abuso: “No hay certeza”