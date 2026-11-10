Vadhir N reaparece y comparte VIDEO tras nueva denuncia por presunto abuso: “No me siento orgulloso”

El nombre de Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, ha sido tendencia en las últimas semanas debido a la nueva denuncia en su contra por presunto abuso. Como era de esperarse, muchos han esperado su postura ante este tema, pues las autoridades ya confirmaron que estuvo a punto de ser encarcelado.

Hace unas horas, el actor compartió un video que dio mucho de qué hablar en redes sociales. ¿Rompió el silencio sobre su nuevo proceso legal? Te contamos lo que dijo.

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Vadhir N es acusado por presunto abuso / Mezcalent

¿Cuántas denuncias por presunto abuso tiene Vadhir ‘N’ en su contra?

Hasta el momento, se han contabilizado tres denuncias en contra de Vadhir ‘N’ por el delito de presunto abuso. La primera de la que se tiene registro ocurrió en 2009, cuando la celebridad se encontraba en Estados Unidos estudiando.

TVNotas obtuvo en exclusiva los documentos de aquel proceso legal. En dicha denuncia, se detalla que el hijo de Eugenio Derbez, quien en ese entonces tenía 19 años, habría tocado sin su consentimiento a una menor de edad.

“Vadhir N, con conocimiento de causa, tocó a KP (iniciales de la presunta víctima) en una forma ruda, insolente y de manera agresiva: la aprisionó contra una reja, le besó el cuello y luego le puso la mano entre las piernas por fuera de la ropa”, habría declarado el detective a cargo del caso.

En aquel entonces, tanto su madre como su abogado defensor afirmaron que el joven era inocente. Incluso aseguraron que el asunto se había resuelto de la mejor manera posible.

En abril de 2026, una modelo denunció a Vadhir por supuestamente haberla tocado y abusado de ella durante la grabación de un video musical. Ante esto, el imputado sostuvo que todo era parte de un “intento de extorsión”.

Ahora, hace tan solo unos días, la Fiscalía General de Justicia de CDMX confirmó que existe un “proceso legal ajeno” que la modelo había iniciado en su momento. El delito sería abuso.

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Vadhir N y las denuncias en su contra por presunto abuso / Mezcalent

El video de Vadhir N en medio de la polémica por la nueva denuncia de presunto abuso en su contra

Hace unas cuantas horas, Vadhir ‘N’ compartió un video en Facebook. Esto fue una sorpresa para todos, pues diversos medios habían reportado que, presuntamente, las autoridades no habían podido localizarlo.

Lejos de lo que muchos esperaban, su publicación no tuvo nada que ver con su polémica actual. Tan solo habló de cómo se arruinó su desayuno por un accidente. Indicó que le había puesto huevo a su taza de café.

“Don imbécil le hizo así (abrió el huevo) a la taza de café… Es una anécdota interesante. No me había pasado; no me siento orgulloso”. Vadhir N

Los comentarios de la publicación fueron mixtos. La gran mayoría hacía énfasis en su nuevo proceso legal; algunos alegaban que era inocente y otros hasta se burlaban de su posible próxima estadía en la cárcel. Hasta el momento, la celebridad no se ha pronunciado.

¿Dónde está Vadhir ‘N’ y por qué se dice que no han podido encontrarlo tras la nueva denuncia en su contra por presunto abuso?

En el comunicado que compartió la FGJ, se mencionó que el caso legal contra Vadhir por presunto abuso se ha complicado un poco debido a una aparente falta de cooperación por parte de él y sus abogados.

“A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía. Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”, se puntualiza.

También se mencionó que el actor ya tenía una orden de aprehensión en su contra. No obstante, evitó ir a la cárcel gracias a un amparo que interpusieron sus abogados para que llevara su proceso en libertad.

El periodista Carlos Jiménez informó que, supuestamente, el amparo interpuesto sería “irregular” y que las autoridades no habían podido encontrarlo, ya que, según reportó, “sus conocidos lo niegan”.

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