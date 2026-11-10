Vadhir “N”: Silvana Prince le dedicó enternecedora publicación a su hijo, ¿en medio del escándalo? “Gracias mi niño”

Desafortunadamente los Derbez se encuentran en una racha complicada, y no solo José Eduardo Derbez tras su sonada ruptura con Paola Dalay, sino Vadhir “N”, quién enfrenta cargos por presunto abuso, mismos que lo podrían llevar a estar tras las rejas.

Ahora, está trascendiendo en redes la última publicación de Silvana Prince, la madre del actor, quién aunque no es muy activa en redes sociales, ha despertado diversos comentaros. Este fue su último post antes de la polémica de su hijo, Vadhir “N”.

Vadhir N y las denuncias en su contra por presunto abuso / Mezcalent

Lee también: FGJ confirma denuncia contra Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, por presunto abuso, ¿José Eduardo incluido?

¿Cuáles son los problemas legales que está enfrentando Vadhir “N”?

Hoy por hoy el actor y cantante, hijo de Eugenio Derbez, tiene en su contra un total de tres denuncias por abuso. La primera data de 2019, año en el que Vadhir “N” se encontraba en Estados Unidos debido a temas escolares.

Según dio a conocer TVNotas en exclusiva, la joven menor de edad fue tocada en contra de su voluntad. La segunda denuncia ocurrió en abril de 2026, cuando una dela acusó al actor de haberla abusado durante la grabación de un video musical.

La tercera denuncia en contra de Vadhir “N” fue interpuesta en noviembre de este año, no obstante, hasta el momento no se tienen más detalles al respecto.

Vadhir “N” señalado de presunto abuso / Redes sociales

Lee también: ¡José Eduardo Derbez rompe el silencio! Da la cara tras fuertes acusaciones en el caso Vadhir ‘N': ¿Cómplice?

¿Qué se sabe del paradero de Vadhir “N”?

Hasta el momento Vadhir “N” no ha sido notificado, pues según información revelada por la Fiscalía General de Justicia, ni el actor ni sus representantes legales o conocidos, han permitido que se lleve a cabo la notificación.

En un comunicado compartido por la dependencia se asegura que el hermano de José Eduardo Derbez ha sido buscado en al menos seis domicilios distintos sin éxito: “…hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante esta Fiscalía. Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”.

Denuncia contra Vadhir N por presunto abuso / Redes sociales

Lee también: Aislinn Derbez reacciona tras polémicas de José Eduardo Derbez y Vadhir “N” por presunto abuso; les dedica mensaje

La última publicación de Silvana Prince en redes sociales, ¿a favor de su hijo?

Aunque Silvana Prince es artista y vende productos personalizados en internet, no es tan activa en redes sociales, sin embargo, ha llamado la atención que su última publicación esté relacionada con su hijo y con el regalo del 10 de mayo que él le dio.

En la publicación que acumula un poco más de 3,000 likes, Prince le agradece el detalle a su hijo, asegurando: “¡Gracias mi niño! Me encantó”. En las instantáneas se aprecia un globo en forma de corazón, unas rosas de diferentes colores y una foto de ambos en un viaje a la playa.

Hasta el momento Silvana Prince no ha hecho ninguna declaración pública respecto a las denuncias en contra de su hijo. Por su parte, quien también fuera pareja de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo, de igual forma fue cuestionada acerca de lo que está ocurriendo con Vadhir “N”, tema del que no quiso hacer ningún comentario.