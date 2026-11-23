Abogado de Vadhir ‘N’ explota vs. C4 Jiménez ante acusación de presunto intento de soborno: “Qué chistoso”
Enrique González, abogado de Vadhir ‘N’, habría dejado ver que, presuntamente, C4 Jiménez “ataca” a su cliente por “orden de otra persona”.
En las últimas semanas, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido en redes sociales como C4 Jiménez, ha sacado mucha información relacionada con la segunda denuncia en contra de Vadhir ‘N’ por el presunto abuso en agravio de una menor de edad.
Como se sabe, Vadhir ‘N’ rompió el silencio hace algunos días sobre su situación y, entre otras cosas, acusó a Jiménez de querer “perjudicarlo”. Al mismo tiempo, recordó que, en su momento, el comunicador fue acusado de presunto feminicidio.
Esto provocó que el también presentador se defendiera y asegurara que, presuntamente, el abogado del actor lo buscó para ofrecerle dinero a cambio de que dejara de hablar sobre su cliente. Tras esto, el licenciado dio una entrevista en la que aclaró si realmente hubo o no un intento de “soborno”. Te contamos lo que dijo.
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¿Qué dijo C4 Jiménez sobre el presunto intento de soborno del abogado de Vadhir ‘N’?
Durante el pasado fin de semana, C4 Jiménez compartió un video respondiendo a las recientes declaraciones de Vadhir ‘N’ en su contra. Empezó aclarando que no tiene nada en su contra y que simplemente ha compartido detalles de su caso como lo haría con cualquier otra persona en su misma situación.
También sostuvo que, en su momento, pudo demostrar su inocencia ante la denuncia de presunto feminicidio que enfrentó. Incluso resaltó que no necesitó “amparos” y fue directamente ante las autoridades para tratar este asunto, a diferencia del actor.
Algo que llamó la atención de sus declaraciones fue que dijera que, supuestamente, Enrique González, abogado de Vadhir, le ofreció una fuerte cantidad de dinero, a cambio de que ya no hablara más de su cliente.
“Pero también, abogado, debería decirle que usted mandó a sus enviados a ofrecerme dinero… Este pago que usted señala como entrada y esa mensualidad que usted mandó a ofrecerme a cambio de que bajara mis tuits y ya no me lo mencionara en mis notas”, indicó.
No especificó la presunta cantidad. Sin embargo, dejó claro que no la aceptó y reiteró que seguirá hablando del tema: “No voy a dejar de hablar del tema para que después no haya una sola persona que diga que acepté ese ofrecimiento que usted me hizo”, puntualizó.
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Abogado de Vadhir ‘N’ responde a la acusación de presunto intento de soborno de C4 Jiménez
Enrique González, abogado de Vadhir ‘N’, negó categóricamente las acusaciones de C4 Jiménez. Afirmó que ni él ni su equipo lo conocen en persona ni tienen ningún tipo de contacto con él. Incluso sugirió que el periodista estaría coludido con otra persona para afectar a su cliente.
“Ya son patadas de ahogado, ya está claro que hay una indicación de alguien… Yo ni siquiera lo conozco. Imagínate qué estupidez hacerlo, yo no me conduzco de esta manera ni le ofrezco dinero a nadie para que haga nada. Nos conducimos conforme a derecho. Lo que me llama la atención es qué chistoso lo diga ahorita cuando, desde hace tres semanas, ha tenido una línea de golpear a Vadhir. Qué interesante que lo diga cuando Vadhir le saca que está relacionado con un delito de feminicidio… Mañana va a sacar otra cosa. Nos tiene sin cuidado”.
Dijo que jamás limitaría la libertad de expresión de un periodista, pero pidió que no se hicieran “juicios anticipados”, principalmente cuando la “mayoría de las resoluciones” han sido “a favor de su cliente”. También sostuvo que existe “material” para “demandar” al comunicador. Aunque aclaró que, por su parte no lo haría, desconoce si el actor planea hacerlo.
“Hay resoluciones totalmente contundentes a mi representado. Por supuesto (se podría demandar por daño moral). Me parece que es sumamente contundente. Por supuesto que (yo) no. No sé si Vadhir quiere proceder”, manifestó.
¿C4 Jiménez ya le respondió al abogado de Vadhir N?
Hasta el momento, C4 Jiménez no ha respondido a las declaraciones del abogado de Vadhir ‘N’ por la información que ha estado dando sobre la segunda denuncia contra su cliente. No obstante, el periodista ha dicho que solamente “expone hechos”.
El hijo de Eugenio Derbez tampoco ha expresado más sobre el periodista o lo que este ha informado sobre su situación. Recordemos que, en su momento, Jiménez expuso, entre otras cosas, que las autoridades no habían podido encontrar al actor para notificarlo legalmente.
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