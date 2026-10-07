Hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, se manifiesta con médium en pleno programa EN VIVO: ¿Qué dijo? | VIDEO

La batalla legal que mantienen Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa dando de qué hablar. Recientemente, una médium causó impacto en pleno programa EN VIVO, cuando dijo que el fallecido hijo de la costarricense, Julián Figueroa, se manifestó y mandó un fuerte mensaje a través de ella. ¿Qué sucedió?

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, ¿se manifestó en video? / Redes sociales

¿Por qué Imelda Tuñón pidió medidas de protección contra Maribel Guardia?

Después de que Imelda Tuñón reconociera haber administrado medicamentos sin receta a Julián Figueroa, Maribel Guardia emprendió acciones legales contra la joven, al señalarse su posible relación con las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su hijo.

Ante esta situación, Imelda solicitó medidas de protección en contra de Maribel Guardia, su esposo Marco Chacón y el abogado Alonso Beceiro. La defensa de la joven informó ante los medios que un juez ya había confirmado dicha petición y aseguró que la medida fue solicitada con la intención de frenar lo que calificaron como una ola de “odio”:

En los medios de comunicación se han hecho diversas publicaciones, entrevistas en donde se ha hablado del tema de Imelda, lo que estamos buscando es evitar esto, que haya un sigilo (...) por eso el día de hoy un juez tuvo bien el ratificar esas medidas. Abogada de Imelda Tuñón

Aunque Maribel Guardia no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, Marco Chacón señaló que incluso consideraban positivo que los “obligaran” a dejar de hablar sobre ellos.

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Redes sociales y Canva

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, presuntamente se manifestó en programa EN VIVO

Un sorprendente momento se llevó a cabo en pleno programa EN VIVO, cuando una médium comenzó a sentir la presencia de Julián Figueroa, fallecido hijo de Maribel Guardia, luego de que abordaran el tema de la batalla legal con Imelda Tuñón.

Supuestamente, esta situación tendría triste a Julián, pues la médium dijo lo siguiente:

Él llora mucho, y pide que no lo mencionen más. Él a través de mí pide ‘No me mencionen más’. Yo me estoy comunicando exactamente y directamente con él. Bis, la médium

Cabe resaltar que este tipo de escenarios NO pueden ser confirmados, NO se sabe si realmente pudo comunicarse con Julián Figueroa en dicho momento. ¿Tú qué opinas?

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¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el video de la médium?

Hasta el momento de esta nota, Maribel Guardia, no ha hecho comentarios ni declaraciones respecto a lo ocurrido con la médium, tampoco confirmó que este tipo situaciones sean comprobables.

Por otro lado, la nueva polémica también fue respecto a un video publicado por Maribel, en el que Julián aparece dándole unas emotivas palabras a la actriz, agradeciendo por ser su madre:

Mi mamá, Maribel, sin duda alguna es la persona que más me ama, la persona que yo más amo. Una mujer que simplemente irradia bondad, muy inteligente y es la persona de la que más he aprendido en este mundo. Una mujer que no le ha hecho daño a nadie… Video de Julián Figueroa, publicado por Maribel Guardia

Ante esto, Imelda Tuñón habría respondido con una “indirecta” a Maribel tras la difusión del video, en una controversia que parece sigue creciendo.

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