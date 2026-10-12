Imelda Tuñón: Reportan NUEVA DENUNCIA vs la actriz por presunto ENVENENAMIENTO a Marco Chacón, ¿irá a la cárcel?

Las recientes denuncias contra Imelda Tuñón marcan un nuevo capítulo en la disputa legal con Maribel Guardia, madre del fallecido Julián Figueroa.

Mientras continúan los procesos legales, en redes sociales comenzó a circular el reporte de una nueva denuncia, esta vez relacionada con Marco Chacón, esposo de la actriz, por un presunto intento de envenenamiento del que ya se había hablado anteriormente.

¿Qué se estaría acusando a Imelda y qué se sabe hasta el momento sobre este caso?

Leer: Imelda Tuñón habría lanzado dardo a Maribel Guardia tras compartir el video de Julián Figueroa

Imelda Tuñón está envuelta en diferentes polémicas / Imelda Tuñón

¿Por qué reportan una nueva denuncia contra Imelda Tuñón por presunto envenenamiento?

Una cuenta de X identificada como ‘Doña Carmelita’ compartió una publicación en la que retoma el caso del presunto envenenamiento a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y señala que presuntamente habría surgido una nueva denuncia contra Imelda Tuñón.

De acuerdo con el tweet, Marco Chacón presuntamente no ha hablado a detalle sobre este asunto debido a que ya existiría una denuncia formal. Asimismo, la publicación asegura que, tras someterse a diversos análisis, presuntamente se habrían detectado sustancias en su organismo, aunque no se especifica cuáles serían ni se presentan públicamente los resultados médicos que respalden esta versión.

“Surge una nueva denuncia contra IMELDA TUÑÓN, solo que ahora es por parte de MARCO CHACÓN (...) MARCO no pudo decir más pues ya hay una DENUNCIA FORMAL” ‘Doña Carmelita’ en X

Leer: ¡Maribel Guardia va con todo contra Imelda Tuñón! Llega a Fiscalía y entrega más pruebas por Julián Figueroa

LO QUISO ENVENENAR! Surge una nueva denuncia contra IMELDA TUÑÓN, solo que ahora es por parte de MARCO CHACÓN, el esposo de MARIBEL GUARDIA, quien asegura que IMELDA lo quiso envenenar poniéndoles sustancias tóxicas en sus polvos de proteínas, y existen pruebas fehacientes... https://t.co/6FdUKl4Uam — Doña Carmelita (@CarLon_2020) October 12, 2026

¿Cómo habría sido el supuesto intento de envenenamiento a Marco Chacón?

La versión sobre el supuesto intento de envenenamiento presuntamente contra Marco Chacón comenzó a circular en abril de 2025, cuando la periodista Elisa Beristain difundió un relato basado en fuentes anónimas que señalaban a Imelda Tuñón como presunta responsable de haber adulterado la proteína que consumía el esposo de Maribel Guardia.

De acuerdo con esa versión, Marco presuntamente habría comenzado a presentar síntomas como mareos y dificultad para hablar, por lo que fue hospitalizado en agosto de 2023.

Marco Chacón e Imelda Tuñón / Redes sociales

En su momento, Marco confirmó que estuvo hospitalizado, pero prefirió no profundizar en las circunstancias de su padecimiento. Por su parte, Imelda negó las acusaciones.

En unas recientes declaraciones de Marco, nuevamente confirmó que estuvo hospitalizado por sustancias en su proteína, sin dar más detalles.

“Estuve cinco días en un hospital, producto de alguna sustancia que estuvieron colocando en mi proteína. No podemos hablar de eso con precisión.” Marco Chacón

Leer: José Manuel Figueroa explota vs. reportera por pregunta sobre Imelda Tuñón: “Es igual que Ninel” VIDEO

¿Cuáles son las denuncias que se han presentado contra Imelda Tuñón?

Actualmente, Imelda Tuñón enfrenta dos procesos legales recientemente impuestos por Maribel Guardia.

Una de ellas fue presentada por la actriz ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de que Imelda revelara en una entrevista que conseguía medicamentos para Julián Figueroa al describir como propios los síntomas que él presentaba. La defensa de Maribel busca que las autoridades investiguen si estos hechos tuvieron alguna relación con la muerte del cantante.

La investigación contempla señalamientos por posible homicidio, omisión de auxilio y delitos contra la salud.

Posteriormente, el abogado de Maribel anunció otra denuncia por presunto abandono de menor. Según su versión, existen dudas sobre el lugar donde se encuentra el hijo de Imelda y Julián, así como sobre las condiciones y con quién estaría viviendo.

Leer: ¿Imelda Tuñón de por vida en la cárcel? La sentencia que recibiría si fuera culpable de la muerte de Julián Figueroa, según abogado