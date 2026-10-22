¿Psiquiatra que recetaba a Julián Figueroa murió? Reportan su deceso tras escándalo legal vs. Imelda Tuñón

En las últimas horas el problema legal protagonizado por Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha dado mucho de qué hablar, y no solo porque el abogado de Imelda negó las acusaciones de Maribel, ni porque la actriz desistió de las visitas a su nieto, sino porque al parecer ahora una de las involucradas en el caso podría haber fallecido, según reportaron.

¿Qué se sabe de la presunta muerte de la psiquiatra que recetaba medicamentos a Julián Figueroa? Aquí te compartimos los detalles.

Lee también: Imelda Tuñón lanza fuerte mensaje luego de que Maribel Guardia renunciara a convivir con su nieto: “Manipulación”

Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué se dice sobre la presunta muerte de la psiquiatra que le recetaba medicamentos a Julián Figueroa?

En las últimas horas en redes sociales se ha hecho viral el clip de una transmisión en vivo de ‘Karlita la santera’ y Ralph Hausser, quienes están hablando sobre la situación legal y energética de Imelda Tuñón y Maribel Guardia.

Mientras los dos están platicando, Karlita lee un comentario de la transmisión, mismo en el que se asegura lo siguiente: “Ya murió el otro del testamento falso, y ahora murió la psiquiatra”.

Aunque ‘La santera’ no revela quién fue el usuario que dejó dicho comentario, tanto ella como Hausser asienten con la cabeza, como si tuvieran información que no pudieran revelar, e incluso Karlita asegura:

“Por eso [Alonso] Beceiro salió a decir que temían por la vida de ellos, Maribel, el otro, porque saben de qué calaña es ese personaje (…) por eso es que él, el licenciado Beceiro dijo ‘es momento de exponer qué clase de persona es” Karlita la santera

Es importante aclarar que las aseveraciones hechas en dicha transmisión en vivo son completamente especulativas, y que al momento no hay un reporte oficial de la supuesta muerte de la psiquiatra que le daba medicamentos a Julián Figueroa, de hecho, hasta el momento el nombre de la profesional de la salud tampoco se ha hecho público.

Lee también: Maribel Guardia prepara ofrenda para Julián Figueroa en medio de batalla legal: “No le tengo miedo a la muerte”

Abogado de Maribel Guardia ¿lanza advertencia a Imelda Tuñón?

En el terreno legal, el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue dando de qué hablar, sobre todo después de que Alonso Beceiro, representante de la actriz, saliera a dar unas declaraciones en las que asegura que el círculo cercano de la joven la está traicionado.

En su encuentro con los medios, el abogado dio a entender que antes de que Maribel se reuniera con su nieto, les pudo llegar información sobre las intenciones de Imelda Tuñón y su equipo legal de acusar a la actriz y su esposo Marco Chacón, de haber lastimado al menor de edad, y así, meterlos en otro problema legal.

“Ese círculo cercano de supuestas amistades, pues es el que más se dedica a hablar de ella y a exponer cuáles son sus planes, qué es lo que pretende hacer, porque Imelda tiene esa costumbre. Lo dice con que cree son sus amigos y no son sus amigos” Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

Maribel Guardia / Redes sociales

Lee también: Imelda Tuñón: Reportan NUEVA DENUNCIA vs la actriz por presunto ENVENENAMIENTO a Marco Chacón, ¿irá a la cárcel?

¿Qué podría implicar la presunta muerte de la psiquiatra de Julián Figueroa en el caso en contra de Imelda Tuñón?

Luego de que Maribel Guardia y su equipo legal pusieran una denuncia en contra de Imelda Tuñón por delitos contra la salud, por adquisición y suministro ilícito de fármacos para Julián Figueroa, la supuesta muerte de la psiquiatra que recetaba dichos medicamentos significaría la pérdida de un testigo clave en el caso, por lo que la defensa de la actriz tendría que depender únicamente de los registros clínicos escritos para construir un caso. Todo esto en caso de ser cierto lo dicho en redes.

También se cuenta con el testimonio público que hizo Imelda Tuñón en un pódcast, mismo que provocó que la actriz decidiera iniciar el proceso legal antes mencionado, y en el que la joven aseguró: “Yo iba y le decía los síntomas: ‘Es que estoy muy desesperada, no sé qué’. Y me daba las pastillas y se las tomaba Julián”. ¿Qué pasará entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia? Desafortunadamente la batalla legal entre ambas está muy lejos de terminar.