Malillany Marín revela que perdió a su bebé y su pareja la abandonó esa misma noche: “Fue un golpe muy fuerte”

Hay dolores que Malillany Marín guardó durante años y que nunca había contado en voz alta. En una charla íntima, la actriz cubana abrió una herida que le exigió terapia y compañía peluda, y dejó ver que una sola noche pudo cambiarlo todo.

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¿Qué reveló Malillany Marín en el pódcast de Van Rankin?

La actriz y conductora cubana Malillany Marín fue invitada al pódcast de “el Burro” Van Rankin. Ahí compartió secretos personales que nunca había divulgado y que le han costado años de procesos de sanación.

Entre lágrimas contenidas, habló de pérdidas que la marcaron profundamente. Contó que la terapia y la llegada de su perrita Mafia fueron claves para salir adelante.

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¿Cómo perdió Malillany Marín a su bebé y qué ocurrió aquella noche?

Malillany recordó que antes de que Mafia llegara a su vida ya había vivido una pérdida muy dolorosa. “Mi perrhija… cuando ‘Mafia’ llega a mi vida yo había perdido a un bebé. Hice un coraje muy fuerte y esa noche lo perdí”, contó.

La actriz explicó que, tras perder al bebé, se llenó de reproches hacia sí misma. “Le reclamas a tu cuerpo que por qué no puedes sostener a tu hijo”.

También habló del silencio que rodea este tipo de experiencias. “Cuando pierdes bebés del embarazo son lutos que nunca se hablan, es un luto silencioso, pero poco a poco ella fue cubriendo un espacio en mi corazón de esa pérdida que yo tuve”.

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¿Por qué la pareja de Malillany Marín la abandonó tras perder a su bebé?

Pero el dolor de la cubana no terminó ahí. Otra pérdida llegó a su vida y vino acompañada de un abandono que, según dijo, la golpeó muy fuerte.

“Cuando ella muere (mi hija) yo tenía una relación con la que verdaderamente sí pensaba en casarme y cuando él me abandona, el día en el que ella muere, para mí fue un golpe muy fuerte, pues para mí fue vivir dos veces, primero dos veces un luto”. Malillany Marín

¿Cómo enfrentó Malillany Marín el duelo por la pérdida de su bebé?

Para salir adelante, la también conductora Malillany Marín buscó ayuda profesional. Acudió con especialistas que la acompañaron en el proceso de recuperarse de un dolor tan grande.

Una de las recomendaciones de la terapia la marcó especialmente. “En terapia también me dijeron que le debes de poner un nombre”. Así, Malillany le dio un lugar a su bebé dentro de su vida.

Aun así, prefirió no entrar en más detalles. “Ha sido algo que sí me cuesta mucho, no quiero ni tocar eso porque es algo de los dolores más fuertes”, concluyó.