Julián Gil aclara los rumores sobre su matrimonio con Valeria Marín tras aparente crisis y ¿confirma embarazo?

Luego de que se especulara que la salida de Valeria Marín de TUDN habría estado relacionada con problemas con su esposo, Julián Gil, el galán de melodramas se sinceró con la prensa sobre una posible crisis matrimonial a casi dos años de su boda. ¿Problemas en su relación? ¡Te contamos los detalles!

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¿Julián Gil y Valeria Marín en crisis matrimonial? / @twoisbetterpr

¿Cómo iniciaron los rumores de posible crisis en la relación de Julián Gil y Valeria Marín?

Meses después de que Valeria Marín y Julián Gil se sinceraran sobre sus intenciones de convertirse en papás, la pareja se vio involucrada en rumores de supuesta crisis matrimonial tras la salida de la periodista de TUDN.

Una vez que Marín confirmó su salida de la televisora a través de un comunicado, en redes no tardó en circular la versión de que su decisión había estado relacionada con su esposo, Julián Gil. Todo comenzó tras la publicación en la cuenta de X de ‘La tía Sandra’, donde se revelan supuestos problemas en la pareja.

Dicha publicación no fue la única que levantó sospechas; un mensaje que un excompañero de la conductora le dedicó en redes también alimentó los rumores de un supuesto triángulo amoroso, los cuales fueron desmentidos por el actor con el mensaje:

“Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL… Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN”. Julián Gil

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Valeria Marín se despidió de TUDN en medio de rumores sobre su relación. / Instagram

¿Qué dijo el actor Julián Gil sobre una posible crisis matrimonial con Valeria Marín?

Meses después de las especulaciones que generó la salida de Valeria Marín de TUDN, el actor Julián Gil fue cuestionado sobre la supuesta crisis que enfrentó con su esposa. Sin titubeos, desmintió los rumores frente a la prensa y señaló:

“Ahí está, mira, hermosa. Mejor no puede ir, la única que me aguanta. Muy bien, ni una sola crisis, vamos a cumplir 7 años de relación”. Julián Gil

Cabe recordar que hace unas semanas, la pareja sorprendió con una serie de fotos celebrando su segunda boda en Las Vegas. El actor le propuso a su esposa casarse nuevamente, pero ahora con una temática diferente. Sus fotografías juntos también fueron una manera de desmentir los rumores; además, ahora que están de regreso de sus vacaciones, ¿buscan hacer crecer la familia?

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¿Julián Gil y Valeria Marín en planes de convertirse en papás?

En el mismo encuentro con la prensa, Julián Gil se sinceró sobre sus deseos de convertirse en papá nuevamente con Valeria Marín. Al ser cuestionado por una reportera sobre la posibilidad de “que se hayan ido 2 y regresen 3", el actor de origen argentino expresó: “Ojalá”.

Cabe recordar que a principios de 2026 la pareja también habló sobre sus deseos de convertirse en papás durante este año. “Lo venimos hablando el último año constantemente, la asignación se está haciendo, así que vamos a ver si tenemos una bendición este 2026”, dijo Gil.

Por el momento, Julián Gil y Valeria Marín no han confirmado que están por convertirse en papás, pero ya pusieron fin a las especulaciones de una posible crisis en su relación. ¿Harán crecer la familia en los próximos meses?

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