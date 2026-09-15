Famosa conductora celebra su segunda boda tras salir de TUDN en medio de rumores de crisis matrimonial

Tras anunciar su salida de TUDN después de siete años, famosa conductora sorprendió con fotografías desde Las Vegas con motivo de su segunda boda, pese a rumores de supuestos problemas con su esposo. ¿Es una segunda oportunidad? ¡Aquí te contamos!

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Valeria Marín anunció su salida de TUDN tras siete años en la cadena. / Redes sociales

¿Quién es la famosa conductora que salió de TUDN tras siete años?

Tras concluir el Mundial 2026, la conductora Valeria Marín, una de las personalidades más reconocidas de TUDN, anunció su salida de la cadena en medio de supuesta crisis con su esposo, el actor Julián Gil.

La noticia se dio a conocer a través de una publicación hecha por Marín, donde expresó su agradecimiento por el canal y cada una de las personas que la acompañaron; aunque no explicó los motivos detrás de su decisión, dejó claro que se trató de una decisión personal en la que buscaba cerrar ciclos.

“Dicen que todo en la vida son ciclos, y hoy, decido que después de siete años inolvidables, el mío en TUDN llega a su fin”, colocó en su publicación, la cual acompañó con diversas fotos de sus momentos en la cadena.

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Valeria Marín se despide de TUDN en medio de rumores de crisis matrimonial. / Instagram

¿Por qué se dice que Valeria Marín renunció a TUDN por crisis con Julián Gil?

Pese a los románticos momentos que suelen compartir Valeria Marín y Julián Gil, la sorpresiva salida de la periodista de TUDN alimentó los rumores de una posible crisis en la pareja. Las especulaciones surgieron cuando la cuenta de ‘La tía Sandra’ aseguró que Marín había dejado la cadena por problemas con su pareja.

Además, un mensaje de uno de sus excompañeros generó rumores de un posible triángulo amoroso, lo que aparentemente habría provocado problemas en la pareja. Dichas versiones fueron desmentidas por Valeria Marín y Julián Gil; incluso el actor reconoció el talento y trayectoria de su esposa tras su renuncia a TUDN:

“Hace 2,383 días, un 2 de febrero de 2020, TUDN y el deporte hicieron que nuestros caminos se cruzaran en un enlace de NFL… Después de tantos años, VAL decidió cerrar por voluntad propia su etapa en TUDN”. Julián Gil

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Valeria Marín enfrentó rumores de una supuesta crisis con Julián Gil. / Redes sociales

Valeria Marín y Julián Gil se casan por segunda vez pese a rumores de crisis

Semanas después de la salida de Valeria Marín de TUDN, Julián Gil sorprendió con románticas fotos de su segunda boda con la conductora, solo que ahora en Las Vegas y con motivo del cumpleaños de su esposa.

De acuerdo con el galán de melodramas, le propuso a Marín casarse por segunda vez y ella aceptó, solo que ahora con una temática completamente diferente en la que se permitieron disfrutar del momento y reafirmar su amor.

“Te elegiría una y mil veces. Me casaría contigo una y mil veces. Aunque, pensándolo bien, mejor vamos año por año porque esto se nos puede convertir en una gira mundial de bodas”. Julián Gil

De esa manera, Valeria Marían y Julián Gil pusieron fin a los rumores de una crisis en su matrimonio y les llovieron buenos deseos de amigos y colegas. Hasta ahora no han hablado públicamente de su segundo enlace, pero las imágenes ya están girando en redes.

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