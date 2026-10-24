Julián Gil enciende las redes con su nuevo look y revela si su esposa Valeria Marín ¿lo obligó?

Julián Gil ha enfrentado rumores de divorcio con su esposa, Valeria Marín, durante los últimos meses, por lo que el actor tuvo que salir a aclarar las especulaciones sobre su relación.

Ahora, mientras los rumores parecen haberse apaciguado, el también modelo encendió las redes sociales al compartir su radical cambio de look, que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención en su revelación: Valeria Marín habría estado detrás de esta drástica transformación. ¿La conductora lo obligó a cambiar de imagen? Te contamos.

Leer: Famosa conductora celebra su segunda boda tras salir de TUDN en medio de rumores de crisis matrimonial

Julián Gil / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente Julián Gil con su nuevo look?

Julián Gil publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró su cambio de look, con un corte de cabello casi al ras y un tono plateado que contrasta radicalmente con el color oscuro que llevaba anteriormente.

Con esta transformación, el actor y modelo luce una imagen que él mismo describió como “atrevida”, además de proyectar un estilo más juvenil y diferente al que había mostrado en ocasiones anteriores.

Leer: ¿Julián Gil ayuda a Ale Jaramillo a trabajar en México? Conductora ecuatoriana prepara proyecto con el actor

Nuevo look de Julián Gil / Instagram

¿Valeria Marín obligó a Julián Gil a cambiar de imagen?

Al presumir su nueva imagen, Julián Gil no ocultó que su esposa, Valeria Marín, tuvo mucho que ver con su decisión, pues comenzó el video con la frase: “Lo que hace uno por amor”.

Sin embargo, el comentario no significa que la conductora lo haya obligado o condicionado a cambiar de apariencia. En realidad, se trató de una recomendación que Valeria le hizo al actor, debido a que está por comenzar un nuevo proyecto deportivo llamado ‘Vendetta Race’.

“Cosas que uno hace por amor. Mi esposa, me pidió que me cambiara el look, que me pintara el pelo... Atrevido pero, se ve cool”, dijo Julián.

Leer: Valeria Marín presume a Julián Gil en toalla a sus casi 56 años y desata suspiros: "¿Todo eso?” VIDEO

¿Julián Gil y Valeria Marín están en crisis matrimonial?

Julián Gil negó que atraviese una crisis matrimonial con Valeria Marín, luego de que surgieran rumores de una posible separación tras la salida de la conductora de TUDN. El actor aseguró que su relación se encuentra en un buen momento y rechazó las versiones que circularon en redes sociales.

“Mejor no puede ir, la única que me aguanta. Muy bien, ni una sola crisis, vamos a cumplir siete años de relación”, declaró.

Los rumores comenzaron después de que Valeria anunciara su salida de TUDN, decisión que algunos usuarios relacionaron con supuestos problemas de pareja e incluso con una presunta infidelidad.

Sin embargo, la conductora aclaró que su renuncia respondió a una decisión profesional y negó que estuviera relacionada con su matrimonio.

Leer: Valería Marín sorprende con con radical cambio de look, pero a sus fans no les gustó: “Se ve barato”, dicen