Emily, hija del Canelo Álvarez, sorprende con radical y atrevido cambio de look; así luce su nueva imagen

Emily Álvarez, la hija mayor del ‘Canelo’ Álvarez, ha causado furor en redes sociales durante las últimas horas tras mostrar un atrevido cambio de look que dejó al descubierto el lado más rebelde de la influencer.

Emily compartió su nueva imagen a través de su cuenta de Instagram, con fotos y algunas historias en las que mostró con detalle cómo se ve actualmente. Sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejar sus comentarios.

¿Cómo luce actualmente la hija del ‘Canelo’?

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Canelo y Emily Álvarez / Instagram: @emilyc.alvarez

¿Cómo es el nuevo look de Emily Álvarez, hija del ‘Canelo’?

Emily Álvarez sorprendió a sus seguidores al apostar por una imagen mucho más atrevida y colorida. La hija mayor del ‘Canelo’ se dejó ver con el cabello teñido de rosa, un cambio que contrastó con los estilos más naturales que suele mostrar en sus redes sociales.

En la publicación donde muestra su nueva imagen, la influencer complementó su nuevo look con un atuendo lleno de color, pedrería y detalles brillantes, que le dieron un aspecto tropical y llamativo. Incluso, su transformación recordó a algunos de sus seguidores al estilo que ha caracterizado a la cantante colombiana Karol G.

Aunque Emily no confirmó que su imagen estuviera inspirada en la intérprete, llamó la atención que acompañara una de sus publicaciones con su música y la descripción ‘latina foreva’, lo que reforzó las comparaciones entre ambas.

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Así presumió Emily Álvarez su atrevida transformación en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, Emily Álvarez mostró con detalle su cambio de imagen. La publicación principal consta de tres fotografías en las que se aprecia su cabello completamente teñido de rosa. Además, etiquetó a varias cuentas de belleza, por lo que podría tratarse de una colaboración con la influencer.

Asimismo, en sus historias publicó dos fotografías más en las que presume su nueva imagen, acompañadas de canciones de ‘la Bichota’, Karol G. Esto alimentó las versiones de que la hija del ‘Canelo’ pudo haberse inspirado en el look de la colombiana para crear su nuevo estilo.

Sin embargo, poco después compartió una historia en la que aparece nuevamente con su cabello oscuro, por lo que el cambio de color pudo haber sido temporal y formar parte de una colaboración para redes sociales.

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Nuevo look de Emily Álvarez / Instagram

¿Quién es Emily Álvarez, la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez?

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, fruto de la relación que tuvo con Karen Beltrán.

Aunque desde pequeña ha estado bajo los reflectores por ser parte de la familia del campeón mexicano, Emily ha comenzado a construir su propio camino en el mundo del deporte y el entretenimiento. Una de sus grandes pasiones es la equitación, disciplina que practica desde los seis años y en la que ha participado en competencias nacionales e internacionales.

Además, ha destacado en el modelaje y la moda. En febrero de 2026, Emily Álvarez participó en la Semana de la Moda de Nueva York, donde formó parte de un desfile del diseñador mexicano Alonso Máximo. También mantiene mucha actividad en redes sociales, donde comparte fotos de sus viajes, estilo de vida y momentos familiares.

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