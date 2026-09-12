Jay de la Cueva sorprende con radical cambio de look y dice adiós a su icónica melena

Jay de la Cueva dejó con la boca abierta a sus seguidores al mostrar una transformación que pocos veían venir. El cantante, conocido durante años por su larga melena ondulada, decidió despedirse de ese estilo que lo acompañó gran parte de su carrera y estrenó una imagen completamente diferente.

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¿Cómo fue el cambio de look de Jay de la Cueva y por qué decidió volverse rubio?

Jay de la Cueva sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video donde mostró el proceso completo de su transformación. El músico apareció inicialmente con el cabello largo que lo ha caracterizado durante años.

En las imágenes, el cantante expresa su deseo de probar algo completamente diferente. Instantes después aparece la transición que revela su nueva imagen con el cabello corto y teñido de rubio.

Lejos de mostrarse nervioso por el cambio, Jay de la Cueva se mostró feliz con el resultado y confesó:

“Sabes que, siempre quise estar rubio. He estado en montones de looks, pero esta es la primera vez que estoy así. Dicen que las rubias se la pasan mejor”. Jay de la Cueva

El cambio de imagen de Jay de la Cueva no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores. Muchos quedaron sorprendidos al verlo sin la larga cabellera que durante años fue parte de su identidad artística.

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¿Qué hace actualmente Jay de la Cueva tras su salida de Moderato?

Jay de la Cueva es considerado una de las figuras más versátiles del rock mexicano gracias a una trayectoria que comenzó desde muy joven. A lo largo de los años ha formado parte de proyectos como Micro Chips, Molotov, Fobia y Titán, consolidándose como un músico capaz de destacar en distintos géneros y escenarios.

Además de su faceta como cantante, Jay de la Cueva ha desarrollado una carrera como guitarrista, bajista, baterista, pianista, compositor y productor, cualidades que lo han convertido en uno de los artistas más completos de la industria musical mexicana.

Uno de los capítulos más exitosos de su carrera llegó con Moderatto, banda que cofundó en 1999 y donde alcanzó gran popularidad interpretando a Brian Amadeus. Tras el cierre de la agrupación en 2024, el músico decidió enfocarse de lleno en sus proyectos personales y fortalecer su etapa como solista.

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