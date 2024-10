Jay de la Cueva: el clóset de su madre fue la inspiración para el nacimiento de su alter ego ‘Bryan Amadeus’

Tras una exitosa trayectoria en bandas como Fobia y Moderatto, Jay de la Cueva decidió emprender un nuevo camino como solista en 2023. Aunque en un principio intentó mantener todos sus proyectos en paralelo, las exigencias de cada uno lo llevaron a tomar una difícil pero necesaria decisión: despedirse de Moderatto.

La última presentación de la banda, en marzo de 2024, marcó el fin de una era y, sobre todo, el adiós a Bryan Amadeus. En un emotivo mensaje, Jay expresó su gratitud hacia su alter ego, reconociendo la importancia que este personaje tuvo en su carrera.

Bryan Amadeus fue mucho más que un simple personaje de escenario; fue una herramienta que le permitió a Jay explorar nuevas facetas musicales y conectar con un público más amplio. Su imagen extravagante y su voz potente se convirtieron en un sello distintivo de Moderatto y en una fuente de inspiración para muchos fans.

“Han sido años hermosos al lado de mis compañeros. Difícilmente puedo explicar la gratitud que siento hacia ellos y hacia toda la familia Moderatto, en la que obviamente te incluyo. Abandonar algo cimentado para construir un camino nuevo. Despedirme de ti, B. Amadeus, para encontrarme conmigo. Gracias infinitas”, escribió cuando se despidió de su personaje.

Ahora vuelve a hablar de su personaje. Esta vez de como dio vida ‘Bryan Amadeus’.

Jay de la Cueva revela que el clóset de su madre fue la inspiración para el nacimiento de su alter ego, Bryan Amadeus

Durante una entrevista promocional de su último álbum llamado ‘Jay de la Cueva’, nominado al Grammy Latino, Jay de la Cueva compartió las influencias que moldearon el estilo tan distintivo y rebelde de Bryan Amadeus, su personaje en Moderatto.

“Siempre me ha encantado todo lo estético. Para mí, 50 por ciento es la música y 50 por ciento lo visual. Mucha gente me dice '¿Cómo? ¿No es la música?’ También lo visual es muy importante, siempre me ha gustado”, respondió.

Jay de la Cueva decide salirse de Moderatto / Instagram: @moderattomx

El cantante aseguró que la moda influyo en él desde muy pequeño y el armario de sus padres siempre lo invito a jugar con diferentes combinaciones, sobre todo con la ropa de su mamá.

“Desde niño asaltaba el clóset de mi mamá y me ponía ropa de mi mamá, iba a buscar ropa usada. Estaba siempre buscando, siempre me ha gustado la ropa, la estética. Fui encontrando que eso resonaba conmigo y me hacía muy feliz”, continuó.

Además de Moderatto, Jay tiene otros proyectos musicales, como Fobia y Los Guapos / @jaydelacueva

Jay de la Cueva sigue triunfando en la música.

Jay de la Cueva se presentará el próximo 25 de octubre en el emblemático Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris’ como parte de su gira Desayuno americano tour. Con este concierto, el artista no solo celebra su música, sino que también rinde tributo a sus progenitores.

“Hoy dignifico a las personas mayores, sobre todo a mis padres por toda la libertad, el amor y el cariño que me dieron como hijo único, al dejarme tomar mis propias decisiones desde muy pequeño”, finalizó.