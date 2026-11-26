Desde hace algunas semanas se dio a conocer en los medios que Ari Telch había sido denunciado por sus vecinos por un supuesto daño a propiedad ajena en Cuernavaca, Morelos, sin embargo, el actor desmintió dicha teoría en una entrevista posterior.

Aunque aparentemente todo estaba en calma, nuevamente las alarmas se han encendido al darse a conocer un video en el que se ve al actor un tanto alterado, grabando a sus vecinos, ¿qué está pasando? Aquí te contamos.

Ari Telch / Facebook

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¿Por qué los vecinos de Ari Telch lo demandaron? Esto se sabe

Fue a través del programa ‘De primero mano’, que se dio a conocer la situación que estaban enfrentando los vecinos de Ari Telch en Cuernavaca, Morelos. Según relató Fernando Murillo, vecino del actor, tomó la decisión de proceder legalmente luego de que Ari aventara un camastro desde una azotea, poniendo en peligro a los habitantes del lugar, y también el inmueble.

“Aventó un camastro desde la azotea de una casa. Puso en riesgo no nada más el inmueble, qué tal si en la casa estaba una señora o un niño al que le pudo haber caído ese camastro. Es un acto totalmente inconsciente” Fernando Murillo

Como si no fuera suficiente, también se dieron a conocer videos en los que se puede ver al actor de 64 años practicando box con un árbol, actitud que puso en alerta a los demás habitantes del condominio.

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¿Qué dijo Ari Telch sobre su actitud con sus vecinos de Cuernavaca?

Días después de darse a conocer la supuesta denuncia en contra del actor y los videos en los que se le ve teniendo una actitud errática, Ari Telch aceptó tener una entrevista con Pati Chapoy en la que declaró que todo se trataba de un pleito entre vecinos.

Aunque finalmente la entrevista no se hizo público debido a solicitud del actor, Chapoy reveló que todo estaba bien con Ari, y que no tenía más detalles acerca de la supuesta demanda en su contra: “No existe una demanda de 9 personas, son tres, Murillo y dos señoras más… sí tiró el camastro porque este señor Murillo había tirado todos los camastro en pro de quién sabe qué cosa”, dijo Pati.

“Él tiene 4 años viviendo en ese lugar, piensa seguir ahí, no le importa obviamente lo que digan estas personas, él está en paz y tranquilo”, finalizó la comunicadora.

Ari Telch asegura que aún piensa en Jacobo Grinberg y lo recuerda constantemente. / Redes Sociales

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¿Ari Telch está hostigando a sus vecinos? Circula preocupante video

La polémica alrededor de Ari Telch nuevamente se vuelve a encender luego de que la cuenta de X dedicada al mundo de la farándula, Doña Carmelita, compartiera un clip que al parecer fue grabado por el actor.

En el mismo se escucha a Telch lanzar varios comentarios sin contexto en contra de dos vecinos, que también aprovechan para grabar el momento:

“También me puedo ca*** de la risa mamacita, ca*** de la risa. Pero yo estoy loco, ¿verdad? Porque me ca** de la risa. Defiendes a un tipo que tiene trastorno obsesivo compulsivo poda compulsiva que dice toda clase de mentiras. ¿De cuántas casas te ha hablado? Allá son los pu***, allá, ¿no te interesa?, que no te interese, le va a interesar al público mi vida, le va a interesar al público y mucho, vas a tener un millón de visitas, la gente te va a conocer” Ari Telch

Como era de esperarse el video causó indignación entre los internautas, quienes aseguraron los vecinos del actor están en peligro:



“La neta lo quieren justificar diciendo que son inventos de ALGUNOS VECINOS, pero el tipo sí necesita ayuda”

“Eso es acoso por parte del ‘pinshe’ loco ese”

“Ya que lo metan a un hospital”

Muchos especulan que la situación con Ari Telch tiene que ver con el diagnóstico de salud mental que recibió hace algunos años, sin embargo, hasta el momento no se tiene más información al respecto.