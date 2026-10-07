Alejandro Fernández le dedica tierno mensaje a Yolanda Andrade tras haber dejado los medicamentos

La salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación desde que reveló haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta el movimiento muscular, así como con neuralgia del trigémino.

En medio de todo esto, Alejandro Fernández usó las redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a la celebridad. Te contamos lo que dijo.

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Alejandro Fernández es gran amigo de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué enfermedades padece Yolanda Andrade?

Como se sabe, la condición médica de Yolanda Andrade comenzó a deteriorarse en 2023. En aquel año tuvo que ser hospitalizada de emergencia por un aneurisma cerebral que le dejó secuelas como una dificultad para hablar y sensibilidad a la luz.

Con el tiempo, empezó a presentar más problemas relacionados con el habla y el movimiento. Incluso llegó a estar internada en más ocasiones. En un inicio, no se sabía exactamente qué tenía, por lo que tuvo que recurrir a doctores en Estados Unidos.

Fue a finales de 2025 que, tras rumores sobre su posible diagnóstico y hasta noticias donde se reportaba su supuesta muerte, contó que le habían detectado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad sin cura que afecta el movimiento y va empeorando con el tiempo.

Admitió tener días buenos y malos en los que le dificultaba moverse, hablar o caminar. Meses después, anunció que también había sido diagnosticada con neuralgia del trigémino, la cual le provoca dolores faciales intensos.

Hace poco, mencionó que tomó la decisión de dejar de tomar medicamentos. Dijo que solo ingeriría aquellos que le ayudaran con el dolor y que intentaría otras alternativas para controlar sus afecciones.

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Yolanda Andrade está enferma / Mezcalent

El mensaje de Alejandro Fernández para Yolanda Andrade

A través de Instagram, Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías inéditas junto a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. En su publicación, escribió que recientemente ha pensado mucho en Yolanda, a quien dijo querer mucho.

“Últimamente te tengo mucho en la cabeza, @yolandaamor, y justo hoy aparecieron estas fotos. Me dieron muchísimas ganas de escribirte esto y de decirte algo que te diría en privado. Solo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo”, se lee.

También manifestó que la extraña mucho y desea verla muy pronto. Concluyó expresando su apoyo en estos momentos tan complicados.

“Te quiero muchísimo , te admiro , te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona , fuerte y queridísima. Va para ti un abrazo muy pero muy fuerte, Yola. Y obvio también a mi Montse y Mónica”. Alejandro Fernández

Hasta el momento, Yolanda no ha respondido a las lindas palabras del cantante. En tanto que los fans no han dudado en aplaudir el gran gesto que tuvo él.

Alejandro Fernández le dedica mensaje a Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Por qué Yolanda Andrade dejó de tomar medicamentos contra sus enfermedades?

A finales de septiembre, Yolanda Andrade reapareció en el programa ‘Montse y Joe’. Algunos pensaron que podría volver al show, al menos de forma esporádica. No obstante, la conductora, mediante una transmisión en vivo, contó que ya no podría asistir.

Explicó que ha sido un año sumamente difícil para ella entre dolores y hospitales. También anunció su decisión de dejar los medicamentos.

“Ya no voy a tomar medicamentos, solo los que sí necesito para el dolor, pero poco a poco alejarme de todo”, señaló.

Cabe destacar que, en su momento, contó que probaría un tratamiento alternativo para sus enfermedades. Mencionó que tomaría la ‘terapia de energía escalar’.

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