Julio César Chávez defiende a Yolanda Andrade tras las agresiones que vivió la calle: “Hay que agarrarlo a p***"

Luego de que Yolanda Andrade utilizara sus redes sociales para denunciar la agresión que vivió en las calles, su amigo Julio César Chávez salió en su defensa y mandó un contundente mensaje; no sin antes tranquilizar a sus seguidores al asegurar que la conductora de ‘Montse & Joe’ se encuentra bien. ¡Te contamos los detalles!

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Julio César Chávez estalla tras agresión a Yolanda Andrade. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo fue la agresión que vivió la conductora Yolanda Andrade en la calle?

A través de sus redes sociales, Yolanda Andrade contó el episodio que vivió en plena calle mientras daba algunos pasos para recuperar su movilidad. Según relató la presentadora, lo que comenzó como un intento por recuperar las fuerzas terminó en una petición para que se respeten los espacios.

Andrade detalló a través de su Instagram que, debido a que sus piernas comenzaron a perder fuerza, decidió apoyarse de un bastón para poder caminar; sin embargo, mientras recorría la calle, una persona pateó el objeto en tres ocasiones. Pese a que no se provocó una caída, su indignación fue evidente:

“Yo apenas fui a intentar caminar. No sé cuánto tiempo pasó, ya no pude caminar, entonces mis piernas ya no tenían fuerza y mi bastón. No sé qué le pasa a la gente. Si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte un lado. Me patearon el bastón tres veces, pude haber caído porque todo mi peso está en el bastón”. Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade contó en sus redes la agresión que vivió en las calles. / Mezcalent

¿Cómo reaccionó Yolanda Andrade luego de que le patearan su bastón en tres ocasiones?

Según relató la conductora de ‘Montse & Joe’, estuvo tentada a golpear a la persona que pateó su bastón, pero al imaginárselo, recordó todo lo que se podría crear con ese tipo de escena, por lo que eligió seguir su camino e invitar a reflexionar a las personas a través de sus redes.

“Dieron tres bastonazos y dije: ‘O sea, nomás porque no quería encabron...’, pero casi agarro a esta persona con el bastón a darle una put...”, explicó la actriz y presentadora con su estilo característico, y agregó sin contenerse:

“Si tú ves a alguien con bastón, por favor, quítate, no estorbes, adelántate, tú que puedes caminar, y no te quedes como pendej* o pendej* dándole patadas al bastón de la persona”. Yolanda Andrade

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Yolanda Andrade usó sus redes para narrar la agresión que vivió en la calle. / Liliana Carpio

¿Qué piensa Julio César Chávez sobre la agresión que vivió su amiga Yolanda Andrade en la calle?

Después de que Julio César Chávez habló molesto sobre el supuesto tiempo de vida que le queda a Yolanda Andrade, el boxeador mexicano fue cuestionado sobre su sentir tras la agresión que vivió su amiga en plena calle mientras utilizaba un bastón. Fiel a su estilo, respondió:

“Hay que buscarlo para agarralo a put***". Julio César Chávez

Sin decir más sobre la escena, el pulgista se limitó a asegurar que Yolanda Andrade se encuentra mucho mejor de salud, pues hace poco tuvo la oportunidad de hablar con ella. “Acabo de hablar con ella y está muy bien, gracias a Dios. La vi muy bien, está muy bien y todo. Ya saben que somos buenos amigos. La vi mejor que nunca”.

Por el momento, Yolanda Andrade no se ha pronunciado sobre la reacción de su amigo Julio César Chávez, pero en redes se mantiene activa compartiendo el proceso que enfrenta con su enfermedad.

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