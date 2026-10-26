Chávez vs. Chávez: hijos de Julio César Chávez confiesan que ver el documental “duele”: “Se repiten los patrones”

Tras el estreno de Chávez vs. Chávez, el pasado 11 de septiembre en ViX, la familia del campeón Julio César Chávez habló sobre las emociones y los momentos más dolorosos que les provocó ver su historia reflejada en la pantalla. Cristian, hijo menor del exboxeador, reconoce que ciertos patrones relacionados con las adicciones al alcohol parecen repetirse dentro de su familia. Nicole nos habló sobre los sentimientos que le despertó esta serie.

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¿Cristian Chávez teme que se repita la historia de su padre? Habla de las adicciones de sus hermanos

Cristian dijo: “No duele, porque fueron situaciones que ya están superadas. No me tocaron los problemas más fuertes, porque cuando mis papás se separaron estaba pequeño. La serie la vi con Omar y luego con Julio. Después la vi con mi mamá, Amalia, por separado. Muchos de los problemas que están pasando mis hermanos hoy en día, vimos que mi papá los tuvo en el pasado y cómo se repiten los patrones. Ver las imágenes tal cual, antes de que mi papá se rehabilitara, fue muy reflexivo. Es una enfermedad que va de generación en generación. Eso nos sirvió a nosotros para dejar lo malo y tomar lo bueno”.

Respecto a que sus hermanos también tienen estos problemas de adicciones, comentó: “Claro que me duele. Qué más quisiéramos que ellos no pasaran por el mismo camino que mi papá. No se experimenta en cabeza ajena. Cada quien tiene su historia y su vida, y a ellos tal vez les toca vivirlo en carne propia”.

Cristian nos contó cómo es la relación con sus hermanos. “Yo me considero muy neutral. Me llevo muy bien con Nicole, Omar y Julio. Encuentro la manera de poderlos aconsejar. No es fácil, y más cuando no te lo piden. Pero siempre los estoy apoyando. Estoy aquí con ellos ayudándoles en su preparación. Al final de cuentas, creo que sí me escuchan”.

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Su hijo Cristian es asesor financiero, y su hija Nicole es conductora en Venga la alegría. / Alejandro Isunza

¿Cómo evita Cristian Chávez caer en las adicciones que han afectado a su familia?

Sobre cómo se cuida él para no caer en los excesos con el alcohol, comentó: “Sí tomo, como cualquier persona, los fines de semana, pero el boxeo es preparación de 2 a 3 meses y, como dice mi papá, el ocio es el mejor amigo de las adicciones. Tienes mucho tiempo libre, dinero, fama, entonces es muy fácil caer en esas tentaciones. Yo soy asesor financiero y, como tengo que estar atento a lo que estoy haciendo, no dejo mucho tiempo sin hacer nada. Si yo tuviera dinero, fama, muy probablemente acabaría igual. Así es con todos los famosos, con los deportistas que llegan muy alto y terminan en las adicciones”.

Sobre cómo su mamá, Amalia, vio esta serie y los problemas de adicciones de sus hijos, señaló: “A ella también le duele mucho. Están bien, pero están en un proceso en que la enfermedad se vive día a día, solo por hoy. Esperemos que sigan así. Para mis padres es doloroso, pero siempre están para mis hermanos, incondicionalmente”.

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Ellos son los 4 hijos del exboxeador: Cristian, Nicole, Julio César y Omar, y llevan una buena relación. / Alejandro Isunza

¿La exesposa de Julio César Chávez toma terapia por sus hijos? Cristian revela cómo enfrenta la familia las adicciones

Cristian aseguró que su mamá va a tomar terapias para ayudar a sus hermanos. “Es difícil meterse en la vida de mis hermanos, por ser adultos independientes. Le acabo de aconsejar a mi mamá que vaya a terapias con una psicóloga en codependencia, de hecho. Ahora ya está yendo. Ella (Amalia) es muy cercana a Omar. Julio escucha más a mi papá y Nicole, a su mamá, Miriam”.

Respecto a cómo es la relación entre sus papás, comentó: “Hacen un buen equipo y, al final, su objetivo es apoyar de la mejor manera a mis hermanos”.

Cristian mencionó que toda su vida ha estado en terapias. “Yo, desde niño, he tomado apoyo emocional, porque no solo es cuando se necesita, sino que es un proceso constante. Sobre todo, porque vengo de una familia en que todo el tiempo hay escándalos y es muy difícil tener una paz mental”.

¿Cómo maneja todas las críticas hacia su familia para que no le lleguen a afectar? “Yo no quiero ser famoso. Tengo lo mejor de los 2 mundos. Estoy en la red carpet y disfruto de esa parte y veo cómo le piden autógrafos a mi papá. También tengo mi privacidad y valoro mucho no estar mucho en los medios”. Nunca quiso ser boxeador y no lo forzaron a seguir el legado familiar. “Cuando me di cuenta de que no era lo mío, decidí dedicarme a otra cosa. Aparte, todos boxeadores, ya chole. Sí entrené con mis hermanos y he participado en eventos de exhibición, pero, la verdad, no es lo mío”.

Cristian es le menor de sus 3 hijos con su primera esposa, Amalia Carrasco y Nicole es hija de su actual esposa, Myriam Escobar. / Alejandro Isunza

¿Qué le dolió a Nicole Chávez del documental de Julio César Chávez y por qué no quiere ser boxeadora?

Por su parte, Nicole, la hija menor del campeón Julio César Chávez, comentó qué es lo que le gustó de la serie dedicada a su papá. “Es que más del 80 o 90% son imágenes de cuando mi papá estaba vigente. Son cosas que no había visto. Me encantó ver cómo entrenaba de chiquito y lo del estadio Azteca. Lo que no me gustó fue revivir la etapa de la enfermedad de mi papá, que hizo que me doliera el estómago. Sin embargo, es parte de la historia de él. Es algo que a la gente le gustó tanto, y si eso, como testimonio, puede ayudar a mucha gente, que así sea. No la terminé de ver. Me faltaron los capítulos 3 y 4, por el dolor de panza. Tendré que terminarla. Fue un sube y baja de emociones”.

Finalmente, la conductora de Venga la alegría respondió que trata de llevar por el buen camino su carrera y señaló que no le gustaría subirse al ring para eventos de boxeo.

“No me encanta sudar, las vendas, el olor de las manos. No, mejor de porrista de todos”. Nicole Chávez

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