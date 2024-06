Julio César Chávez Jr. es liberado de sus cargos, pero con una importante condición

A inicios de enero, Julio César Chávez Jr. fue detenido en su residencia de Los Ángeles por posesión sin permiso de artefactos que pueden causar daño. Tras un breve lapso en prisión, el boxeador pagó una fianza para seguir su proceso en libertad.

Además de la fianza, el juez del caso le ordenó que ingresara de manera inmediata a una clínica de rehabilitación para tratar su dependencia a sustancias.

Tras casi seis meses desde que inició el caso, se dio a conocer que los cargos en contra del hijo de Julio César Chávez fueron retirados. De acuerdo con información de diversos medios internacionales, el juez aceptó los argumentos presentados.

En su momento, su abogado Michael Goldstein argumentó que su representado no estaba en su “sano juicio” al momento de cometer la acción indebida por la que se le imputa, por lo que pidió que se desestimaran los cargos.

Juez libera de los cargos a Julio César Chávez Jr. con una condición

Aunque el encargado del caso sí desestimó los tres cargos en contra del boxeador, le exigió que se mantuviera en tratamiento por dos años. En caso de que lo deje, deberá notificar a las autoridades a más tardar dos días después del abandono.

Al salir de la audiencia, el deportista dijo estar muy feliz y dispuesto a acatar el dictamen de la corte: “Me siento muy bien, muy contento, porque se aprobó lo que habían intentado hacer y es más fácil para mí, porque lo único que me pide el juez es que esté limpio. Es algo que yo también quiero“, expresó.

Y añadió: “Ahorita ya me dieron chance de irme a mi casa. Estoy en mi casa, voy a lo que me dicen: una o dos juntas por semana y ya. Mi vida está en normalidad, simplemente lo que veo es que quieren que esté limpio, es lo único que se me pide”.

El próximo 15 de octubre, Julio César Chávez Jr. deberá asistir a una audiencia de seguimiento para constatar que sigue con su tratamiento.

Julio César Chávez Jr. y su regreso al ring

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Julio César Chávez Jr. regresaría al ring en la función de Mike Tyson vs. Jake Paul, donde se enfrentaría a Darren Till. No obstante, el evento fue reprogramado para noviembre.

“Estaba para el 20 de julio en la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, pero se enfermó Tyson y se pospuso para noviembre. Tengo más tiempo para entrenar, no sé si pueda pelear antes, si pueda pelear en México“, dijo a su salida de la corte para después irse del lugar.

