Julio César Chávez Jr asegura que está rehabilitado y confirman que tendrá juicio en Estados Unidos

Julio César Chávez Jr reapareció ante los medios de comunicación, esto luego de que fue detenido en Estados Unidos debido a que tenía en su poder un @rm@ ilegal y tuvo una fuerte recaída en las 4diccion3s.

Recordemos que el boxeador fue llevado a un centro de rehabilitación debido a que un juez de Estados Unidos ordenó al acusado estar libre de sustancias para poder presentarse en la audiencia.

Julio César Chávez Jr se presenta a su audiencia en Estados Unidos

El deportista fue captado por la prensa cuando llegó a la audiencia preliminar en la corte de Los Ángeles, California, en la cual enfrenta tres cargos por posesión de @rm@s ilegales.

Previo a su reunión con la ley, el pugilista ofreció una breve entrevista para el programa ‘Ventaneando’ y ahí compartió cómo se encuentra.

“Muy contento, muy bien. Sí, muy bien, muy sano, tenía muchos años que no estaba así, y esperemos que se vea así”. Julio César Chávez Jr

El boxeador agradeció haber ingresado al centro de rehabilitación, pues esto le dio una nueva oportunidad.

Julio César Chávez Jr “Yo me siento muy agradecido por la oportunidad que me dieron de estar en un programa donde estoy bien y es lo más importante. La verdad que estoy muy agradecido con todos por el apoyo, por la oportunidad que se me dio de volver a estar bien”.

Julio César Chávez Jr revela qué programa sigue para rehabilitarse

El pugilista también mencionó que las intenciones de divorcio que tenía su esposa Frida Muñoz quedaron en el olvido, ya que ha mejorado mucho tras rehabilitarse: “Muy bien, todo se paró, todo bien, todo bien”.

Julio César Chávez Jr mencionó que su padre siempre le ha brindado un gran apoyo en este proceso: “Muy bien, yo creo que mi papá declara lo que él quiere declarar, pero esto es diferente, lo importante es que estoy limpio, estoy bien y ando muy contento y quiero continuar así”.

El boxeador confesó que las adicciones lo llevaron a tocar fondo, pero ahora cree que no tendrá recaídas, por lo que ya planea su regreso al cuadrilátero.

“Sí, yo creo que algo que pasó no es nada agradable y creo que estaba mal, entonces estoy bien y creo que me siento bien, me siento contento, se me dio una gran oportunidad y no puedo desaprovecharla, por supuesto que quiero retomar mi carrera como todo el mundo, como deportista, pero ojalá y se me dé la oportunidad”. Julio César Chávez Jr

Chávez Jr reveló el tratamiento que sigue en el centro de rehabilitación: “Estoy en un programa donde asisto a juntas, donde estoy haciendo deporte, y espero volver a boxear, pero primero hay que ver lo primero. Estoy limpio, estoy bien, y me siento como nunca, la verdad, porque en rehabilitación nunca me había sentido bien, aquí me siento muy bien y quiero continuar así”.

El programa de espectáculos informó que el juez mantuvo la acusación de culpable en contra del boxeador, por lo que el próximo 13 de mayo se le hará la lectura de los cargos, para después presentarse al juicio ante las autoridades.