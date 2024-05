Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, revela que no está incluida en el testamento de la actriz

Hace algunos días, se llevó a cabo un emotivo homenaje a Silvia Pinal. Dicho evento fue realizado en el teatro Rafael Solana de la CDMX para conmemorar los 75 años de trayectoria artística de la querida actriz.

Si bien los hijos de Silvis no pudieron asistir por diversos motivos, la Pinal estuvo acompañada de Efigenia Ramos, quien ha sido su asistente personal y gran amiga durante los últimos 35 años.

Durante la celebración, Ramos habló sobre el gran cariño y admiración que siente por la celebridad en un encuentro con la prensa.

Alex Isunza, TVNotas

“Yo la quiero mucho. No sé (qué haría) el día que ya no esté con nosotros, qué va a pasar. Lo único que les puedo decir es que yo me alejo de todo esto porque yo no podría estar ya sin ella” Efigenia Ramos

Efi, como Silvia suele llamarla de cariño, reconoció que su amor hacia la actriz es tan grande que prefiere festejar el día de las madres a su lado: “Me decía mi hijo ‘quiero festejar el 10 de mayo contigo’. Le dije ‘no, no cuentes conmigo. Yo me la paso con mi jefa, como cada año”, señaló.

Entre los halagos que hizo hacia Pinal, mencionó que es una persona que suele preocuparse por los demás y siempre insiste en saber cómo se encuentran sus seres queridos.

“Estamos con ella. Mientras ella sea feliz, todos somos felices. Yo creo que hasta ustedes la ven feliz y son felices”, indicó.

Luis Enrique felicitó a Silvia Pinal por su homenaje

Efigenia Ramos contó que Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, no asistió al homenaje de su madre para evitar el escrutinio de la prensa. Sin embargo, el ex de Mayela Laguna le dedicó unas palabras de felicitación a su madre.

“Antes de salir de casa, ya saben, (Luis Enrique) le dijo ‘mamacita, te lo mereces, mami’. Les digo que la ANDA quería hacerle su reconocimiento también (a Silvia). Desde hace dos años, tiene su medalla”, señaló.

Efigenia Ramos revela que no está en el testamento de Silvia Pinal

Para finalizar, la asistente de la actriz dejó en claro que jamás se “aprovecharía de Silvia Pinal”, pues está con ella por cariño y no por interés, como algunas personas han especulado.

Incluso, reveló que no está contemplada en el testamento de la celebridad, situación que no le afecta en absoluto.

“Son muchos años (que yo he estado con ella). Yo nunca podría hacer algo que no sea (correcto) porque no valdría la pena tanto que hemos estado con ella. Lo único que les puedo decir es que yo no estoy en el testamento para nada”, concluyó.

Silvia Pinal / Facebook: Silvia Pinal