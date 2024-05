Hija de Héctor ‘N’ responsabiliza a Paulina Garriga, ex de su papá, si algo le pasa; ella responde

Me parece que @DannielaPr no habla por hablar. #PaulinaGarriga no testificó en el juicio y parecía invisible y ajena al caso #HectorParra pero en realidad sí se mantuvo pendiente comentando en Youtube en contra de Daniela. https://t.co/J1Z2eyU0JH https://t.co/CrFXtLV9P0