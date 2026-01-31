Maribel Guardia y su esposo se irán del país ¿por la polémica con Imelda Tuñón? Esto reveló Olivia Collins

La polémica entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, así como con el esposo de esta última, Marco Chacón, parece no tener fin. Y es que, tras decir que, presuntamente, la actriz accedió a pasar la noche con hombres por una fuerte cantidad de dinero, la viuda de Julián Figueroa expuso conversaciones inéditas con el fallecido cantante y hasta compartió un video en el que su hijo decía despreciar a Maribel.

En medio de todo esto, Olivia Collins, quien es gran amiga de Maribel, reveló, entre otras cosas, que la también presentadora y Marco están planeando irse del país, ¿por culpa de Imelda? Esto dijo Collins.

¿Qué está pasando entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón?

Todo comenzó a principios de 2025. Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda Tuñón para “salvaguardar” la integridad de su nieto. Según la actriz, su exnuera tenía adicción a las sustancias y descuidaba al menor. Esto provocó que el pequeño quedara en custodia temporal de la celebridad.

Si bien Imelda recuperó a su hijo tras demostrar que no era adicta, la relación con Maribel no volvió a ser la misma. Hubo toda una guerra de dimes y diretes en la que salió involucrado Chacón. Tuñón sostuvo que este le era infiel a Guardia, además de que lo acusó de haber modificado el testamento del fallecido Julián Figueroa a su conveniencia.

En las últimas semanas, el tema volvió a ser tendencia después de las impactantes declaraciones de Imelda. Esta última afirmó que, en su momento, hubo una rifa en la que, presuntamente, el premio era pasar la noche con Maribel por 100 mil pesos. Asimismo, mostró audios en los que el menor decía que no quería estar con su abuela.

Ante esto, Maribel dijo creer que Imelda está “envenenando” a su nieto para que la “odie”. También sostuvo que su exnuera quería divorciarse de Julián y hasta vivían de forma separada en la misma casa.

En respuesta, Imelda compartió una conversación que tuvo con su esposo antes de su muerte, como una manera de demostrar que estaban bien. De igual forma, grabó un video de su hijo reiterando que seguía enojada con su abuela por haberlo separado de su mamá.

¿Maribel Guardia y Marco Chacón le tienen miedo a Imelda Tuñón?

En medio de toda esta situación, Olivia Collins, quien es gran amiga de Maribel Guardia, confesó que la actriz y su esposo, Marco Chacón, aparentemente ya están gestando todo para mudarse a otro país.

“Ella está en ajustes. En cambio de casa, también de país. Va y viene a Costa Rica con su marido. Está bien” Olivia Collins

Aunque no dio muchos detalles sobre cuándo se irían o si será de forma permanente, sostuvo que, pese a todo, Maribel está tranquila y no dudó en defenderla de todo lo que ha dicho su exnuera sobre ella.

“Me parece tan vil y tan bajo que haga eso (Imelda Tuñón). No es cierto (lo de la rifa), está dando patadas de ahogado y no sabe cómo hacer para aparecer ella, porque ella, si no habla de Maribel, pues nadie la pela. En esta vida todo se paga”, expresó.

¿Imelda Tuñón manipula a su hijo en contra de Maribel Guardia?

Durante la conversación, Olivia Collins también dio su opinión sobre los audios y el video en el que el nieto de Maribel Guardia se expresa mal de la actriz. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ considera que todo es parte de una manipulación por parte de Imelda Tuñón.

“Totalmente manipulado. O sea, Maribel solo le ha dado apoyo y creo que eso yo lo vi, yo lo viví, estuve con ellos. Los solventaba en todos los sentidos, igual a ella. En esta vida no hay que ser mal agradecidos”, manifestó.

Incluso sostuvo haber sido testigo de la presunta mala relación que había entre Imelda y Julián Figueroa durante el último año de vida de él. Olivia describió a la joven como alguien “caprichosa” que siempre dejaba solo al cantante.

“Fatal. Ella era una chica caprichosa, se iba. Dormían en habitaciones diferentes y ella nada más a divertirse, a meterse todo lo que se metía o se mete, no lo sé”, concluyó.

Hasta el momento, Imelda no ha respondido a lo dicho por Collins. Sin embargo, ha usado sus redes sociales para compartir frases motivacionales sobre superación personal, algo que para muchos podría ser una contestación “sutil”.

