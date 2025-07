Maribel Guardia estaría dispuesta a alejarse de su nieto si “ya le lavaron el cerebro” |VIDEO

En el conflicto legal entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón está lejos de terminar. Desde el 21 de enero de 2025, Imelda denunció que Maribel y su esposo, Marco Chacón, intentaron retirar al menor de la escuela sin su consentimiento, poco después de que ella se mudara con el niño a un nuevo domicilio.

Maribel Guardia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, alegando que el bienestar del menor estaba en riesgo debido a presuntas ausencias del hogar por parte de Imelda y comportamientos de abuso de sustancias y bebida que, según la actriz, requerían rehabilitación. La Fiscalía otorgó temporalmente la custodia del niño a Maribel por un período inicialmente de 10 días mientras se desarrollaban las investigaciones. Este plazo se postergó por más de un mes.

Imelda, por su parte, acudió a la Secretaría de la Mujer para levantar una denuncia contra su suegra y denunció públicamente que no se le permitía ver a su hijo mientras estaba bajo resguardo de las autoridades. Aseguró estar en tratamiento psicológico y se comprometió a presentar pruebas, incluyendo exámenes toxicológicos, para demostrar su capacidad como madre. Luego de que Imelda recuperó la custodia de su hijo, recientemente se filtró que han estado en pláticas para acordar convivencias entre la abuela y el nieto.

Sin embargo, hasta ahora no se han concretado y, con todo eso, salió Maribel estaría dispuesta a alejarse del hijo de Julián Figueroa por nueva polémica que ha surgido sobre la muerte de su hijo y y sobre su matrimonio.

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué respondió Maribel a las declaraciones de Imelda Garza Tuñón sobre el día que murió Julián Figueroa?

Maribel Guardia rompió el silencio luego de que Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa, hizo declaraciones sobre su difunto esposo, incluyendo supuestas alucinaciones que habría tenido poco antes de morir. La actriz de Lagunilla, mi barrio expresó su tristeza y molestia ante lo que demostró una falta de respeto hacia la memoria de su hijo:

“Me da pena que hablen mal de mi hijo. Fue un padre extraordinario. Le dedicaba todo su tiempo a su hijo. El legado de amor que le deja al niño es maravilloso” .

Además, Maribel negó rotundamente haber intentado quitarle la custodia del menor a Imelda. Aclaró que su intención siempre fue proteger al menor, no separarlo de su madre, y señaló que Imelda nunca se presentó a realizar las pruebas toxicológicas solicitadas por la Ffiscalía.

En otro frente, Maribel también respondió a los rumores sobre un supuesto romance entre Imelda y su esposo, Marco Chacón, así como a la controversia por la presunta falsificación de la firma de Julián en su testamento. La actriz negó cualquier traición por parte de Marco y lo defendió públicamente, asegurando que ha sido un esposo ejemplar y un segundo padre para Julián.

Te puede interesar: Maribel Guardia hace súplica a Imelda Tuñón luego de que esta narró el fatídico último día de Julián Figueroa

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia está dispuesta a alejarse de su nieto?

En una entrevista reciente, Maribel Guardia se sorprendió al declarar que, si nota que a su nieto “ya le lavaron el cerebro” en su contra, no piensa obligarlo a tener una relación con ella. “No lo voy a forzar. Él algún día tendrá claras las ideas de todo el amor que yo le di”, sentenció la actriz con la voz entrecortada. Maribel reveló que cuidó al pequeño durante un mes, sin buscar la custodia definitiva, y que su intervención fue únicamente por una preocupación legítima.

“Me cansé de darle amor. Eso no se borra”, dijo firme, haciendo referencia al vínculo inquebrantable que formó con el menor desde que nació hasta la acutalidad. La artista dejó claro que no desea arrebatarle el papel de madre a Imelda, pero sí exige respeto por el amor que le tiene a su nieto y por la memora de su hijo, Julián. A pesar del dolor, Maribel se muestra abierta a soltar si el niño así lo desea, aunque confía en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar.

Te puede interesar: Maribel Guardia dedica mensaje a su esposo, Marco Chacón, tras presunta infidelidad: “No sé cómo será el futuro”

Maribel Guardia desmiente a su abogado sobre la custodia de su nieto / Instagram

¿Hay algo más detrás del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Uno de los temas más espinosos en esta historia ha sido la custodia temporal del menor. La actriz Maribel fue clara: “Nunca me dieron la custodia. No la quiero para mí jamás”, reiteró. Aunque en su momento pidió cuidado especial para el niño, incluso con pruebas toxicológicas que Imelda se negó a realizar, según dijo Guardia, ella asegura que su única intención era la de proteger, no apropiarse del menor.

Maribel también se enfatizó que no se arrepiente de haber buscado ese cuidado, pues lo hizo movida por el amor. “En su momento sentí que debía protegerlo”, dijo. Sin embargo, ahora reconoce que las circunstancias han cambiado, y si su nieto ya no la ve como antes, no se interpondrá en su vida. “Yo también tengo derechos, pero no quiero que él sufra por una batalla legal”.

Te puede interesar: Maribel Guardia dedica emotivo mensaje a Joan Sebastian a una década de su muerte: “Allá en la luz”