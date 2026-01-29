Olivia Collins sufre accidente en conferencia de prensa ¡alarma brutal caída!: “Me rompí la pierna” VIDEO

Hace unas horas, Olivia Collins se llevó tremendo susto tras sufrir una fuerte caída en el Teatro Hidalgo, donde se encontraba dando una conferencia de prensa para promocionar la obra “Si soy yo, no eres tú”, producida por Juan Torres

La fuerte caída alarmó a la prensa y a miembros de la producción, quien de inmediato corrieron a su auxilio para levantarla, ¿como se encuentra la actriz?

La caída de Olivia Collins en la pasarela se volvió el momento más comentado del desfile. / Foto: IG/oliviacollinsmx

¿Qué le pasó a Olivia Collins en el Teatro Hidalgo?

Los hechos ocurrieron en el nivel uno del Teatro Hidalgo, en donde estuvo TVNotas, justo al finalizar la conferencia de prensa en la que se anunció el estreno de la puesta en escena. Al caminar unos pasos, los tacones de Olivia Collins se enredaron con los cables del sonido colocados en el piso, provocando que perdiera el equilibrio.

La actriz cayó de manera aparatosa y se golpeó la cabeza con uno de los aparatos que se encontraban en el suelo. Durante varios segundos permaneció inmóvil, tocándose la cabeza y el rostro, sin decir palabra, lo que generó preocupación inmediata entre sus compañeras, el productor y los medios presentes.

“Sentí que perdí el sentido”, declaró Olivia Collins más tarde. La actriz mostró el rostro un poco golpeado ante las cámaras, confirmando la intensidad del impacto.

Mientras sus compañeras y el productor corrían a auxiliarla, camarógrafos de distintas televisoras ya la rodeaban captando las imágenes del momento.

Olivia Collins relación tóxica / Redes sociales

¿Cómo se encuentra Olivia Collins tras caída en conferencia de prensa?

Aproximadamente dos minutos después del accidente, Olivia Collins logró incorporarse con ayuda de algunas personas. Lejos de mostrarse molesta, decidió tomarse el momento con sentido del humor y posó para los fotógrafos junto a la escritora Dany Carvallo, la actriz Loreli Mancilla, la cantante Andy Mora y el productor Juan Torres.

Incluso, mientras la ayudaban a levantarse, la actriz no perdió la sonrisa y bromeó con los presentes: “Ya están aquí todos, viendo la caída, me rompí la pierna… no es cierto. Estoy bien, chicos”.

La actriz encabeza el elenco de “Si soy yo, no eres tú”, y este proyecto marca la primera vez que trabaja con el empresario teatral Juan Torres. La obra tendrá funciones especiales los días 13, 14 y 15 de febrero en el Teatro Hidalgo.

Olivia Collins defiende a Maribel Guardia tras polémica con Imelda Tuñón

En otro tema, Olivia Collins también habló sobre la reciente polémica que involucra a Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Lejos de arremeter contra Imelda, la actriz se mostró empática con la situación que vive Maribel, quien se encuentra distanciada de su nieta.

“Es muy triste, porque Maribel es una gran mujer, un gran ser humano, una abuela espectacular, una esposa espectacular”, expresó Olivia Collins, dejando claro su respaldo y solidaridad hacia la actriz costarricense.

Sus palabras generaron reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron su postura conciliadora y su apoyo a Maribel Guardia en medio de la controversia.

