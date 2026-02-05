Olivia Collins es acosada por un hombre en entrevista; enciende las alarmas y reporteros la protegen: VIDEO

La mañana que parecía rutinaria para la actriz Olivia Collins terminó convirtiéndose en un episodio tenso, viral y preocupante. La actriz fue interrumpida por un hombre mientras hablaba con la prensa a las afueras de una televisora y, lo que inició como un supuesto halago, terminó generando incomodidad, insistencia y necesidad de intervención por parte de los periodistas presentes.

El momento quedó captado en video, material que ya circula en redes sociales y ha desatado preocupación entre sus fans y medios de comunicación.

Mira: Maribel Guardia y su esposo se irán del país ¿por la polémica con Imelda Tuñón? Esto reveló Olivia Collins

Olivia Collins / Redes sociales

¿Cómo fue el momento de acoso que vivió Olivia Collins frente a la prensa?

El acoso a Olivia Collins ocurrió justo cuando la actriz atendía preguntas de reporteros sobre temas de espectáculos. En ese instante, un hombre se metió en la conversación, colocándose cerca de ella y comenzando a hablarle sin que ella lo conociera.

Primero lanzó comentarios sobre su apariencia y dijo:

“Esta mujer es la más hermosa que he visto”. Reno

Aunque al inicio las palabras parecían un cumplido, la insistencia, el tono y la forma en que interrumpía generaron tensión. Olivia trató de mantener la calma, lo escuchó brevemente y respondió con humor ligero, pero el ambiente ya se sentía incómodo.

El sujeto no se retiró. Al contrario, buscó prolongar su presencia frente a cámaras, desviando la atención del motivo por el que la actriz estaba ahí.

Lee: Olivia Collins sufre accidente en conferencia de prensa ¡alarma brutal caída!: “Me rompí la pierna” VIDEO

¿Quién es el hombre que se acercó a Olivia Collins y qué pidió ante cámaras?

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el joven dijo llamarse Reno y aseguró tener 27 años. No formaba parte del equipo de prensa ni del staff del lugar.

El hombre pidió algo que encendió las alertas: solicitó permiso para usar los micrófonos y cámaras para expresarse. Además, intentó acercarse más a la actriz y le pidió un abrazo, lo que hizo que la situación pasara de incómoda a preocupante.

Testigos percibieron que su comportamiento era errático, y aunque sus frases seguían sonando a admiración, la insistencia física y verbal hizo que los reporteros intervinieran.

Fue entonces cuando la actriz decidió marcar distancia. En un momento, ella le preguntó: “¿Quién soy?”

El joven no supo responder con claridad. Ante eso, Olivia reaccionó con una frase que evidenció la desconexión de la situación:

“Ni sabías quién soy”, dijo entre risa nerviosa.

Te puede interesar: Olivia Collins preocupada por Ninel Conde tras su cirugía para cambiar el color de sus ojos: “Peligroso”

¿Cómo reaccionaron los reporteros y qué pasó después con Olivia Collins?

Al notar que el hombre no se retiraba y seguía intentando acercarse, los periodistas protegieron a Olivia Collins. Le pidieron al sujeto que permitiera trabajar y que dejara de interrumpir.

La actriz comenzó a alejarse mientras los comunicadores insistían en que ingresara al edificio para resguardarse. El hombre seguía gritando frases como: “¡Te amo, te amo!”

y también: “Esta señorita es lo más divino que he conocido”.

Finalmente, Olivia Collins fue guiada hacia el interior de la televisora para garantizar su seguridad. La amiga de Maribel Guardia mantuvo la compostura durante todo el episodio, aunque su risa nerviosa y la rapidez con la que decidió retirarse dejaron ver que el momento fue más serio de lo que parecía.