Marco Chacón vs Gustavo Adolfo Infante: se ven las caras en segunda audiencia tras demanda por daño moral

La batalla legal entre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante subió de tono este martes 17 de marzo, cuando ambos sí se presentaron en el Poder Judicial de la CDMX para la segunda audiencia por daño moral, difamación e injurias. Tras una primera cita fallida en la que, según Infante, Chacón no acudió y sólo asistió su abogada, hoy por fin se vieron las caras.

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Gustavo Adolfo Infante lanza mensaje contra Maribel Guardia y Marco Chacón / IG: @maribelguardia / @gainfante

¿Por qué demandó Marco Chacón a Gustavo Adolfo Infante por daño moral?

La demanda de Marco Chacón contra Gustavo Adolfo Infante tiene su origen en declaraciones públicas del periodista, quien lo señaló por presuntas irregularidades relacionadas con el entorno de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, así como por supuestos conflictos en la custodia del menor.

Además, Infante lanzó acusaciones fuertes, como la supuesta creación de campañas de desprestigio, extorsión y control dentro del círculo familiar. Estas afirmaciones fueron consideradas por Chacón como falsas y perjudiciales para su imagen, lo que lo llevó a iniciar un proceso legal en la Ciudad de México desde abril de 2025.

El esposo de Maribel Guardia también reaccionó ante comentarios sobre su formación académica, luego de que el comunicador pusiera en duda la validez de sus títulos. Este punto terminó por encender aún más la controversia.

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Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué pasó en la primera audiencia entre Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón?

Durante la primera audiencia, realizada el 26 de enero, no se logró ningún acuerdo. De hecho, Marco Chacón no asistió personalmente, enviando en su representación a su abogada, quien planteó una posible conciliación bajo ciertas condiciones.

“Llegó la abogada del señor Marco Chacón. Dijo que, si yo ofrecía una disculpa pública y pagaba costas, pues ahí moría”, relató Gustavo Adolfo Infante a medios al salir del juzgado.

La respuesta del periodista fue contundente y marcó el tono del proceso:

Marco Chacón “Lo que dicen mis abogados es que por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia y la mía es exactamente la misma que no me disculpo. No me echo para atrás y no voy a pagar absolutamente nada”.

Por su parte, la defensa de Infante sostuvo que la demanda busca limitar su derecho a la libertad de expresión, asegurando que no existen pruebas suficientes para sustentar las acusaciones en su contra.

Gustavo Adolfo Infante habla de la demanda que interpuso Marco Chacón / Redes sociales

¿Qué pasó en la segunda audiencia del 17 de marzo entre Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón y por qué no hubo acuerdo?

Este 17 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia, donde ahora sí ambas partes acudieron. A su llegada, Marco Chacón fue abordado por los medios y se mostró tranquilo respecto al proceso legal.

Aseguró que tanto él como Maribel Guardia confían en las autoridades y en que el caso se resolverá conforme a derecho, aunque sin apresurarse: “Es un proceso sencillo, no tiene mayor complicación”.

En su explicación, Chacón también detalló el trasfondo legal de su demanda, haciendo énfasis en el concepto de daño moral:

Marco Chacón “Siempre y llanamente antes existían en México los delitos al honor en la Ciudad de México. Ojo, en muchos estados de la República siguen existiendo los delitos al honor, que eran básicamente la injuria, la difamación y la calumnia. En México, en 2006 hubo una reforma para despenalizarlos, pero aclarando puntualmente que se iba a ir a la vía civil para atender este tipo de cuestiones”.

Además, dejó clara su postura sobre los límites de la libertad de expresión: “Entonces, digamos que la libertad de expresión, que es una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra Constitución, no es una carta abierta para mentir, para calumniar, para difamar contra las personas”.

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¿Qué busca Marco Chacón con la demanda contra Gustavo Adolfo Infante?

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Marco Chacón aseguró que su objetivo no es económico, sino moral y legal. Según explicó, no está buscando una compensación monetaria.

“Yo no estoy solicitando dinero, a cambio. No hay un resarcimiento económico; simple y llanamente, que rectifique, aclare, pida disculpas y pague las costas”. Marco Chacón

Con esto, el esposo de Maribel Guardia deja claro que su prioridad es que se reconozca el daño, se corrijan las declaraciones y se sienten límites en torno a la difusión de información que considera falsa.