Hijo de Imelda Tuñón: Tras presuntamente declarar que Maribel Guardia lo ‘maltrató’, circula video ¡de lo que ella le hacía!

Maribel Guardia atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras anunciar que renuncia, por ahora, a las convivencias legales con su nieto, en medio del conflicto con Imelda Tuñón. Aunque han circulado declaraciones del menor contra su abuela, un video del pasado ha llamado la atención por mostrar una faceta muy distinta de su relación: los abrazos, las atenciones y el cariño que la actriz le demostraba cuando Julián Figueroa aún vivía. ¿Qué revelan aquellas imágenes?

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Maribel Guardia toma dolorosa decisión sobre su nieto, hijo de Imelda Tuñón. / Capturas de pantalla

¿Por qué Maribel Guardia renunció a convivir con su nieto?

Maribel Guardia lanzó un comunicado en video en el que informó que decidió declinar, por ahora, las convivencias con su nieto, a pesar de que estaba cerca de conseguirlas legalmente.

Acompañada de su esposo, Marco Chacón, y de su abogado, Alonso Beceiro, la actriz aseguró que existe un supuesto plan para perjudicarla durante un eventual encuentro con el menor.

“Les informo que, a escaso tiempo de que por fin se me conceda un régimen de convivencia con mi único nieto, la defensa legal de nuestra contraparte, con el propósito de evitar que esto ocurra, han fabricado un ‘dictamen privado’ en el que han usado a mi nieto, evidentemente alienado, para expresar de manera vil y falsa que mi esposo y yo lo agredíamos”, expresó.

La actriz dejó claro que su decisión no está relacionada con una falta de amor hacia el niño. Por el contrario, aseguró que prefiere mantenerse alejada antes que exponerlo a una situación que pueda causarle más daño.

¿Qué dijo el nieto de Maribel Guardia sobre los presuntos malos tratos de su abuela?

El nieto de Maribel Guardia ha quedado en medio de la disputa familiar entre la actriz e Imelda Tuñón. En una grabación difundida públicamente, el menor expresó su rechazo hacia su abuela paterna.

Cuando su madre le preguntó si quería volver a convivir con la actriz, el niño respondió: “No, esa mujer es horrible. Es mala y cruel”. Imelda le pidió que no utilizara esas palabras, pues podrían afectar la imagen de Maribel.

Las declaraciones provocaron reacciones debido al vínculo que Maribel Guardia mantuvo con su nieto durante sus primeros años.

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Archivo TVNotas, cortesía y redes sociales

¿Cómo trataba Maribel Guardia a su nieto? Resurge emotivo video junto a Julián Figueroa

Maribel Guardia y su nieto aparecen en un video del pasado que ha vuelto a circular en redes sociales. En las imágenes, grabadas cuando Julián Figueroa todavía vivía, la actriz se muestra cariñosa con el pequeño, a quien abraza y apapacha.

En aquella entrevista, Julián Figueroa habló del amor y la admiración que sentía por su madre, a quien describió como una de las personas más humildes que había conocido. Sus palabras hoy cobran un significado especial ante el distanciamiento familiar.

Julián Figueroa “Pues que te amo, que eres la mejor persona que conozco, que todos los días aprendo muchísimo de ti, que estoy infinitamente agradecido con la vida por haberme tocado una mamá tan buena como tú, una persona tan humilde, tan cariñosa, tan llena de luz, y creo que eso ha sido de mis mayores ventajas en la vida, que tú me hayas tocado me ha puesto del otro lado en varias lecciones y pues sigo aprendiendo mucho de ti. Te amo, mamá”.

¿Qué contó Maribel Guardia sobre su nieto y el regalo más especial que recibió de Julián Figueroa?

Maribel Guardia recordó durante aquella entrevista que uno de los regalos más grandes que le dejó Julián Figueroa fue su nieto, a quien se refirió cariñosamente como un angelito que había llegado a sus vidas.

La actriz también compartió una historia de cuando Julián tenía apenas cuatro años. El pequeño llegó de la escuela emocionado porque llevaba un regalo que, según él, era carísimo y que a su mamá le encantaría.

“Y me acordé de algo que me dio Julián, aparte de este angelito que vino a nuestras vidas. Fue una vez que vino de la escuela y tenía como cuatro años, y entonces me dijo: ‘Te traje algo, pero muy bonito, mamá, te va a encantar, y es que es carísimo, es buenísimo’. Julián Figueroa

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Yo: ‘Bueno, ¿qué será?’. Y me regaló un aguacatito, un aguacatito chiquitito, bebé, que había agarrado de la escuela, no sé de dónde, pero me lo dio con un amor. Mire, yo guardé el aguacatito tanto hasta que se pudrió el aguacatito, lo metí en un… Pero fue un regalo con tanto amor”.

La anécdota dejó ver cuánto valoraba Maribel Guardia los pequeños detalles de su hijo. Durante el encuentro, Julián también le dedicó ‘Eso y más’, canción de su padre, Joan Sebastian, y explicó por qué quería interpretarla para ella.

Julián Figueroa “Pues es, digo, es una canción de amor, pero es una canción que puede expresarse a través de cualquier tipo de amor, ¿no? Y creo que es una canción que expresa que por las personas que amamos, por esas personas que están cercanas a nuestra alma, a nuestro espíritu, somos capaces de arriesgarlo todo y de luchar contra todas las adversidades que nos pone la vida con tal de verlos felices. Entonces, está es para mi mamá”.

En medio del difícil momento que atraviesa la familia, el video ha servido para recordar la estrecha relación que durante años existió entre Maribel Guardia, Julián Figueroa y su nieta. Mientras el proceso legal continúa, las imágenes han vuelto a poner sobre la mesa el cariño que la actriz siempre expresó públicamente por su único nieto.