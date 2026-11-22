Ahora que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se encuentran disfrutando de su relación tras enfrentar rumores de separación, la actriz y cantante se sinceró con los micrófonos de Hoy sobre su miedo a la muerte tras trabajar junto a su hija. ¿Por qué no quiere partir? ¡Te contamos los detalles!

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Susana Zabaleta se sincera sobre su miedo a la muerte. / Foto: Redes sociales

¿Qué sintió Susana Zabaleta al trabajar junto a su hija?

Tras compartir junto a su hija uno de los episodios de Mujeres asesinas, la ‘Zabaleta’ concedió una entrevista al programa Hoy en la que se sinceró sobre el trabajo que hizo con su primogénita, pues reconoce que nunca ha sido una mamá a la que le gusta llenar de halagos a sus hijos antes de ver su trabajo.

Sin embargo, la actriz de melodramas como ‘Fuego en la sangre’ y ‘Por ella soy Eva’ fue gratamente sorprendida por el trabajo de Elisabetha Gruener, quien al ver la escena que hicieron juntas expresó: “Es buena”, mientras su hija agregó:

“Fue como conocerla por primera vez de una manera diferente, la verdad, fue como trabajar con mi hijo”. Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta

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Susana Zabaleta se sincera tras trabajar con su hija. / Mezcalent

¿Qué piensa Susana Zabaleta sobre la muerte tras compartir escena con su hija en ‘Mujeres asesinas’?

En ese mismo encuentro con los micrófonos del programa Hoy, Susana Zabaleta confesó que le tiene miedo a la muerte pese a que es consciente de que en algún momento tiene que partir, declaración que surge a raíz de que su personaje pierde la vida en el episodio de Mujeres asesinas.

“Nací sabiendo que me iba a morir y me da pánico la muerte”. Susana Zabaleta

Sin embargo, a sus más de 60 años asegura sentirse plena y realizada en varios aspectos de su vida gracias al amor que la rodea. “Hoy soy muy feliz en este momento, pues porque estoy enamorada, porque estoy realizada, porque no trabajo, porque gracias al amor tengo millones de cosas más”, explicó y agregó:

“Pero yo sí puedo entender que una mujer de 62 años de repente diga ‘qué fuerte’”. Susana Zabaleta

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¿Cuántos hijos tiene Susana Zabaleta y quiénes son?

El trabajo de Susana Zabaleta junto a su hija Elisabetha Gruener surge luego de que su hijo Matías Gruener sorprendiera al llamar ‘papá’ a Ricardo Pérez, actual pareja de la actriz y cantante. Cabe mencionar que la ‘Zabaleta’ tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con el director Daniel Gruener:

Elisabetha Gruener: Es su hija mayor, nacida en el año 2000. Estudió actuación en Londres y ha participado en diversas obras de teatro y series.

Es su hija mayor, nacida en el año Estudió actuación en y ha participado en diversas obras de teatro y series. Matías Gruener: Es su hijo menor, nacido en 2005, a quien Susana Zabaleta y Daniel Gruener adoptaron cuando era un bebé. Además de su incursión en la actuación, recientemente debutó como cantante.

Por ahora, Susana Zabaleta sigue promocionando el trabajo que realizó junto a su hija mayor en Mujeres asesinas; además, su reciente revelación sobre la muerte ha logrado empatizar con más de uno de sus seguidores.

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