¡Violeta Isfel revela lo difícil que fue aceptar la independencia de su hijo! “El nido vacío es horrible como mamá”

Violeta Isfel está feliz de compartir su pasión por la actuación con su hijo, Omar, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. La actriz confesó que le costó mucho trabajo verlo independizarse, pues como mamá quería protegerlo y estar al pendiente de cada paso que daba, así que tuvo que recurrir a terapia para aprender a soltarlo.

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Violeta Isfel / Archivo TVNotas

¿Por qué Violeta Isfel necesitó terapia para aceptar la independencia de su hijo Omar?

Isfel admitió que el proceso le ha movido muchas emociones, pero gracias a la ayuda profesional lo ha sobrellevado y cuenta con herramientas con las cuales puede afrontar esta etapa de la mejor forma y controlar sus impulsos de madre.

“Yo, con terapia, porque además dicen que no existe, pero sí: El nido vacío es de las cosas más horribles que nos pasan a las mamás”.

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¿Cómo fue para Omar independizarse de Violeta Isfel y comenzar a vivir solo?

Madre e hijo nos contaron que Omar lleva casi 2 años viviendo por su cuenta, y que su decisión se debió más a la ley de vida que a algún problema entre ellos, como algunas personas han comentado en redes sociales.

Omar nos contó: “Al principio, sí fue difícil para los 2. Obviamente, por la decisión, porque realmente luego me preguntan mucho, justo en redes, que si pasó algo entre nosotros. La realidad de las cosas es que no. Simplemente creo que fue la decisión del momento. Como que uno siente cuando ya es hora de partir”.

¿Cómo ha apoyado Violeta Isfel a su hijo Omar tras dejar la casa familiar?

La actriz señaló que hablaron sobre el tema y que, aunque entendió que su hijo necesitaba comenzar su propia vida, adaptarse a la nueva realidad no fue sencillo. “Me costó mucho trabajo al principio, pero ahora ya sé que voy a su ritmo. Si él me necesita, me llama”. Por su parte, Omar agregó que se sintió apoyado por su mamá al externarle su deseo de volar con sus propias alas.

Para Violeta, darle este apoyo fue fundamental para sentirse tranquila con el paso que dio su hijo. Muy orgullosa, relató: “(Le dije): ‘Cualquier cosa, mi refri está lleno, aquí tienes las llaves’. Algunas veces ha sido necesario, pero le ha echado muchas ganas”.

La actriz de Atrévete a soñar reconoció que uno de sus mayores retos en este camino ha sido aprender a no intervenir inmediatamente cuando a Omar se le presenta algún problema. Y es que, como mamá, quisiera protegerlo y resolverle todo, pero ahora procura respetar sus decisiones y permitirle encontrar sus propias soluciones. “Cuando veo que se va a atorar, en lugar de correr y resolverle, es como: ‘Espera’. Y entonces él lo intenta”, dijo.

Por fortuna, no ha tenido que atravesar esta etapa sola, pues cuenta con el apoyo de su esposo. Violeta expresó: “Es lo máximo en la vida, porque sin él yo no sé qué haría. La verdad es que él es un gran ser humano conmigo. Siempre ha sido muy paciente y sabe cómo apapacharme”.

Además, el joven actor también procura estar al pendiente de su mamá y no deja que la distancia se convierta en un obstáculo para demostrarle su cariño. La actriz compartió: “Omar siempre también ha sido muy buen hijo y me llama: ‘¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Te amo, mamá’”.

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Violeta Isfel y Omar Isfel / Cortesía

¿Cómo es actualmente la relación de Violeta Isfel con su hijo Omar?

En medio de este proceso, madre e hijo también han encontrado en el trabajo una manera de seguir compartiendo tiempo juntos. Ella afirmó: “Siempre nos gusta trabajar juntos. La verdad es que Omar y yo, además de que somos padrísimos como madre e hijo, cuando hay oportunidad de subirnos juntos al escenario lo disfrutamos muchísimo”.

También comparten momentos fuera del trabajo, los cuales fortalecen su relación.

“Los domingos, mientras no estamos haciendo teatro, nos pasamos toda la tarde juntos, nos encanta. Nos vemos en la mañana sí o sí, para desayunar, ver cómo va el día, cómo vas, qué necesitas, qué se te atoró”. Violeta Isfel

Para finalizar, Violeta expresó que ahora tienen una mejor comunicación y van viviendo esta etapa con mucho respeto mutuo. “Ya, ahorita, como que se aterrizó la dinámica en donde él es independiente y yo lo apoyo”.

¿Cómo logró Violeta Isfel ser mamá joven y triunfar como actriz? Revela los retos que enfrentó

Estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Mientras trabajaba en la telenovela Entre el amor y el odio, estudiaba actuación.

Se convirtió en mamá a los 18 años, en diciembre de 2003.

La hemos visto en telenovelas como Las tontas no van al cielo y Atrévete a soñar, y en obras como La señora presidenta y Lagunilla mi barrio.

Ha actuado al lado de su hijo en producciones como la telenovela Yo no creo en los hombres (foto) y actualmente participan en sketches del programa México lindo y qué risa, de Distrito Comedia.

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