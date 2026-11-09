Jimena Pérez, ‘la Choco’, reveló si su hijo Iñaki, quien es autista, ha intentado golpearla: “Se desespera”

De Jimena Pérez, ‘la Choco’, no solo hemos seguido su carrera artística, sino también su vida personal; por ello, la presentadora nos cuenta cómo ha enfrentado el autismo de su hijo Iñaki, de 11 años, a quien también le diagnosticaron un trastorno específico del lenguaje, motivo que orilló a la familia a radicar en España durante una temporada.

Nos platicó si en algún momento el menor ha intentado golpearlos o golpearse. “Tengo la fortuna de que no es un niño agresivo, no nos pega y no es violento. Al contrario, es noble y cariñoso. Lo que sí pasa es que a veces se desespera y se pega en la cadera, aunque no lo suele hacer mucho. Eso se agradece”.

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Jimena Pérez, ‘la Choco’, reveló si su hijo Iñaki, quien es autista, ha intentado golpearla a ella o a algún familiar. / Fotos: Sánchez, Mancera e IG @jimenachoco

¿Cómo ha aprendido Jimena Pérez ‘la Choco’ a manejar las crisis de su hijo autista?

También compartió cómo maneja la situación cuando Iñaki sufre una crisis. “Hace poco tuvo una. Estábamos en un restaurante de Barcelona y se comenzó a desesperar. Ya habíamos terminado de comer y él se quería ir a nadar. Es importante hacer un paréntesis. En estos casos se debe trabajar en la paciencia, porque quieren las cosas al momento. Bueno, pues nos hizo una tremenda crisis en pleno lugar. Todas las mesas nos volteaban a ver”.

“Solo es esperar y abrazarlo. Le digo: ‘Te entiendo perfectamente, guapo, vamos a nadar’. A veces, la gente piensa que son berrinches y no. En ocasiones, un niño hace un berrinche por un dulce. Se lo das y se calma. En casos como este, donde existen crisis, si el niño comienza en berrinche y termina en crisis, ya no le importa que le des el dulce. No se acuerda por qué empezó todo”. Jimena Pérez ‘la Choco’

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La conductora es una mamá muy comprometida. Iker e Iñaki son su prioridad y su más grande tesoro. / Fotos: Sánchez, Mancera e IG @jimenachoco

¿Qué ha hecho Jimena Pérez ‘la Choco’ ante las críticas que pueda enfrentar su hijo?

Le preguntamos si en alguna ocasión se ha enfrentado con personas que hayan criticado a su hijo y nos dijo: “Afortunadamente, la mayoría de la gente que nos hemos topado, tanto en México como en España, han sido empáticas. Y es verdad que la mayoría podría pensar: ‘Son niños malcriados y sin límites’. Lo entiendo perfecto, porque es una condición invisible. No te das cuenta, físicamente, de que tienen algo. Lo más fácil es juzgar”.

Cuando les explico que mi hijo es autista, la mayoría de la gente se retracta, aunque hay quienes no lo hacen. Los que sí, están conscientes de que tal vez le exigían a alguien que aparentemente era un niño neurotípico, y no, resulta que tiene una condición. Aprendí a que las miradas no me pesen. La gente no está obligada a saber que mi hijo es autista”.

Su red de apoyo ha sido una de las razones principales para no caerse. “Iñaki es un niño mágico. Hemos tenido muchos retos y desafíos, pero es muy feliz. Se ha trabajado en su autonomía y en que pueda expresarse, porque su principal problema es el verbal. Hacemos todo lo que podemos, la familia y yo”.

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La Choco junto a su hijo mayor hace unos días. / Fotos: Sánchez, Mancera e IG @jimenachoco

¿Qué sabe Jimena Pérez ‘la Choco’ sobre la otra condición con la que vive su hijo?

Del diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, Jimena nos explicó: “No es que haya niveles, es un espectro, y ningún niño será igual al otro. Iñaki es un niño autista moderado, con la principal afectación en el tema del lenguaje y algunos problemas cognitivos. Tengo la fortuna de poder llevarlo a los aviones o restaurantes. Sé que hay niños que no pueden con la gente. A Iñaki le encanta, es amiguero”.

“Le ha costado muchísimo (adaptarse), porque lo metimos a un colegio especial y en su escuela pasada ya tenía muchos amigos. A su manera, jugaban, lo perseguían. Ahora toca enfocarse en los talleres y terapias”. Jimena Pérez ‘la Choco’

La encontramos en el evento que organizó Luz Elena González, del Talent Workshop Social Center, un espacio diseñado para la convivencia, pertenencia y desarrollo integral de adolescentes y adultos con discapacidad y neurodivergencia Al respecto, nos dijo: “Esto no tiene relación con el espectáculo, pero sí con mi vida. Me encanta sumarme a este tipo de eventos. Siempre he dicho que voy a estar a todo lo que esté relacionado con el autismo”, concluyó.

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La Choco Pérez se sincera sobre la condición de su hijo menor. / Redes sociales

¿Qué dice Dulce Hernández, psicóloga con conocimiento en tanatología y cuidados paliativos, sobre el autismo?

“El autismo no es una enfermedad, es un trastorno de condiciones del neurodesarrollo. Es decir, la persona que lo presenta tiene comportamientos diferentes a los de una persona común”.

“El espectro principal es la parte de la integración sensorial. Sienten los ruidos, las luces y las texturas de una forma distinta. En muchas ocasiones queremos que los niños interactúen con las personas, pero la gente de alrededor no se da cuenta de que su comportamiento es diferente al nuestro”.

“Por ejemplo, las luces, el sonido de una patrulla, ambulancia o de una fiesta, nosotros lo percibimos como un fondo; sin embargo, las personitas con este trastorno no saben interpretar esos ruidos de la misma manera. Por eso es importante ser directos con ellos. ¿A qué me refiero? Ellos no identifican lo irónico ni el doble sentido”.

“En ocasiones confundimos un colapso con un berrinche. Por ello, hay personas que suelen regañarlos, castigarlos o incluso les gritan. Eso no es correcto, porque empeora la crisis. El cerebro de la personita autista experimenta un corto circuito con esa estimulación. No es un acto de rebeldía, es parte de un colapso por una sobreestimulación”.

“¿Cómo manejar una crisis? Cuando se trata de ruidos o luces, se recomienda bajar el volumen o apagar las luces. En estos casos, deben permanecer en un lugar silencioso o tranquilo. Es importante señalar que entre nosotros, como familia, debe existir la calma y la paciencia, porque se vuelven un anclaje de seguridad para el pequeño o adulto autista”.

“Ojo, no hay que forzarlos al contacto físico. A veces solo aceptan un abrazo firme o contenido. También se recomienda ponerles una manta para que puedan regular su sistema”.

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La red de apoyo familiar ha sido una de las razones principales para no caerse. Aquí la vemos con sus hijos y Rafael Sarmiento, su esposo. / Fotos: Sánchez, Mancera e IG @jimenachoco

¿Cómo ha sido la trayectoria de Jimena Pérez ‘la Choco’?

Ha sido conductora de: Desde cero (2004), Famosos en jaque (2005-2007), Ellas arriba (2014-2015), El Volkswagen de tu vida (2014), La voz (2019), La voz senior (2019) y actualmente Ventaneando.

(2004), (2005-2007), (2014-2015), (2014), (2019), (2019) y actualmente La vimos como participante en 100 mexicanos dijeron (2001) y MasterChef celebrity (2021).

(2001) y (2021). Viajó a Beijing para realizar la cobertura de los Juegos Olímpicos . Además, cubrió la entrega número 81 de los premios Oscar desde Los Ángeles.

. Además, cubrió la entrega desde Cuenta con 1.1 millones de seguidores en Instagram.

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