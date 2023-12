Jimena Pérez ‘la Choco’ llora al confesar cómo le contó a sus hijos que tenía cáncer

Hace unas semanas, Jimena Pérez mejor conocida como ‘la Choco’ sorprendió al revelar que había padecido cáncer de mama. La conductora lo dio a conocer una vez superada la enfermedad, pero impactó al decir que se sometió a una doble mastectomía.

Después de esta dura lucha contra el cáncer de mama, la querida conductora regresó a ‘Ventaneando’, programa en el que sigue teniendo algunas apariciones especiales luego de que se mudara a España para un tratamiento para su hijo menor que tiene autismo.

La Choco venció el cáncer de mama. El casco funcionaba para evitar en alguna medida la caída del cabello / Instagram

La Choco rompe en llanto al hablar del cáncer que padeció; su familia la apoyó

En ‘Ventaneando’, ‘la Choco’ no pudo evitar romper en llanto al revelar cómo le dijo a sus hijos del cáncer que padecía y lo duro que fue para su familia acompañarla en esos momentos.

“Desde el día uno les tuve que decir (a mis hijos), con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué iba a pasar. Es el mayor miedo, la (mayor) incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida, porque uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo, si vas a vivir”.

“Yo me acuerdo cuando (mi hijo menor) me preguntó: ‘Mamá, no tienes cáncer ¿verdad?, porque si tienes cáncer, me muero’, o sea, yo me derrumbé”, contó.

Jimena también dijo que su mamá fue un gran pilar para ella en este proceso, pero lloró al hacerla sufrir de tal manera: “Mi mamá me ayudaba con agua con hielos. Usé shampoos especiales, pero es un dolor físico, y después cuando se te caen mechones y vas viendo huecos, es una desesperación. Yo, de verdad,... Me partía el alma mi mamá, porque yo decía: ‘Pobre… tener que darle estas preocupaciones a mi mamá, a esta edad’. Es lo que menos uno quiere”.

Y agradeció a más personas que la acompañaron en su enfermedad: “Rafa (su esposo), mis hijos, mi suegra, también que me acompañó. Tú, Paty (Chapoy) en todo momento, todos. La familia, Atala (su cuñada) -no saben también cómo me estuvo acompañado en este proceso-, mi hermana, mis sobrinos”.

Jimena Pérez revela por qué no dijo nada sobre el cáncer

La conductora fue honesta al explicar por qué no quiso decir nada sobre la enfermedad cuando estaba en tratamiento.

Jimena Pérez reveló por qué no quiso decir nada sobre su enfermedad / Instagram

“En verano todo mundo me pregunta; ‘¿No vas a ir a Ventaneando? ¿Por qué no vas a Ventaneando? ¿Ya no estás con Paty? ¿Se pelearon?’ Y yo no podía salir a decir. Me hubiera encantado, pero no lo compartí antes porque no sabía qué iba a suceder conmigo. No por la gravedad… sino porque cuando yo llegué a México bajé mucho de peso y traté de compartir lo menos posible en redes sociales, porque yo no estaba lista emocionalmente para que la gente me dijera: ‘Te veo muy delgada’, ‘Ay, qué demacrada’. Si de por sí yo estaba muy frágil y muy vulnerable, lo que menos quería es que la gente me señalara, y yo entiendo que no lo hacen por mal”, indicó.

Finalmente Jimena dijo que deberá acudir periódicamente a una revisión para vigilar que el cáncer no regrese.