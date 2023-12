Galilea Montijo tenía miedo de decirle a sus hijos de su nuevo romance; así les confesó que tiene novio

Aunque Galilea Montijo tenía miedo de decirle a sus hijos que tenía una nueva pareja, la conductora del programa ‘Hoy’ se armó de valor y les confesó que tenía un romance después de su separación.

Recordemos que Galilea Montijo tiene un hijo con Fernando Reina, pero a su vez considera como suyos a los hijos que su ex tuvo con una pareja anterior.

Galilea reveló recientemente que sus hijos fueron los primeros en saber sobre su nuevo romance.

Galilea Montijo se divorció de Fernando Reina y a las semanas anunció su nuevo romance / Instagram: @galileamontijo

“En el momento que yo se lo platiqué a mis tres niños porque primero lo platiqué con ellos (ya dejé que fuera público)”, dijo en ‘Netas divinas’.

¿Cómo reaccionaron los hijos de Galilea Montijo a su nuevo romance?

Según la conductora, sus hijos reaccionaron con mucha naturalidad ante su noviazgo. “El grandote me dijo: ‘qué bien Gali’, (el de en medio) me dijo: ‘está bien Gali, mientras tú seas feliz”, reveló. No obstante, dijo que al hijo que tuvo con Fernando Reina sí le ha costado asimilar la noticia y que sus papás ya no están juntos.

“Todavía me dice como… lo sigue digiriendo, es más complicado”, confesó.

Sin embargo, para ella lo más importante sigue siendo su hijo y por eso respeta el proceso que está viviendo. Recordemos que los menores a los que Galilea considera como hijos ya han pasado por la separación de sus padres y aprendieron a querer a la conductora como una segunda mamá.

Galilea Montijo tiene un romance con un modelo / Instagram: @ipmoreno @galileamontijo

