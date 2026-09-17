José Manuel Figueroa vuelve a arremeter vs Ninel Conde por acusaciones de violencia: “Ni terminó la secundaria”

Luego del estreno de la docu serie de Ninel Conde, “Ninel Conde: Sin filtro”, mucho se ha hablado sobre la polémica relación de la cantante con José Manuel Figueroa, misma que se hiciera pública en los años 2000.

A pesar de que han pasado varios años desde que la pareja se separó, los comentarios entre ambos vienen y van y ahora fue el turno del hijo de Joan Sebastian; ¡checa aquí lo que dijo!

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¿José Manuel Figueroa fue infiel a Ninel Conde? / Redes sociales

José Manuel Figueroa se defiende de Ninel Conde tras acusaciones de violencia

Durante una presentación en Hidalgo con motivo de El grito de independencia, Figueroa una vez más aseguró que no permitirá que Ninel Conde ni nadie lo desacrediten, y que mucho menos lo tilden de violento de manera pública:

“Siempre me voy a defender porque no me considero así, mucho menos voy a dejar que una persona que ni terminó la preparatoria ni la secundaria, voy a dejar que me insulte de esa forma” José Manuel Figueroa

#EXCLUSIVA

¡José Manuel Figueroa responde a la polémica! 💥 Aseguró que no permitirá que Ninel Conde lo tache de agresor, le envió un consejo a Imelda Garza tras comparecer y reveló si aceptaría entrar a La Granja VIP como capataz. 🤠📺#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/DV8hYjIZ05 — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 17, 2026

Anteriormente el cantante ya había desacreditado los dichos de Ninel Conde, asegurando que sus procedimientos estéticos habrían hecho estragos en la memoria del “Bombón asesino”.

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José Manuel Figueroa se lanza en contra de Ninel Conde / IG: @ninelconde / @josemanfigueroa.expdelparaiso

¿Qué dijo Ninel Conde de José Manuel Figueroa en su docu serie?

En los cuatro episodios de la serie de Ninel Conde, la cantante aborda diferentes temas de su vida, y por supuesto revela detalles sobre una relación tóxica y tormentosa que tuvo con un “cantante famoso”.

Es importante recalcar que a lo largo de los capítulos no se menciona para nada el nombre de Figueroa, sin embargo, debido a detalles que Conde entrega, se puede entender que se refiere al hijo de Joan Sebastian.

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Ninel Conde y deuda con maquillista / Redes sociales

¿Por qué terminaron Ninel Conde y José Manuel Figueroa?

A principios de los 2000 Conde y Figueroa iniciaron una relación sentimental que acaparo los titulares por lo apasionada y mediática que resultó.

Aunque al principio todo parecía ir de maravilla, muy pronto Ninel Conde y José Manuel Figueroa empezaron a destapar los problemas que vivían al interior de la relación, las infidelidades, los episodios de celos, violencia e interés económico que marcó su amor y que terminó por sepultar la relación.

Hoy por hoy las declaraciones de ambos continúan, y debido a las contestaciones de José Manuel Figueroa, Ninel Conde estaría buscando proceder desde el terreno legal en contra de su ex pareja.