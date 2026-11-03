Tefi Valenzuela podría volver a demandar a Eleazar Gómez por presunto uso de su nombre: ¿En qué? VIDEO

La polémica podría volver para Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez, luego de que, supuestamente, el actor pueda tener un nuevo proyecto en puerta, el cual, podría terminar “embarrando” a su expareja. Frente a esto, Tefi fue cuestionada recientemente y... ¿viene nueva batalla legal?

¿Eleazar Gómez podría ser demandado nuevamente? / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Cuál fue el conflicto entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez?

A finales de 2020 comenzó el conflicto entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez, cuando la cantante y modelo lo acusó de haber ejercido violencia contra ella durante su noviazgo. A raíz de la denuncia, el actor fue detenido y presentado ante las autoridades, y permaneció recluido poco más de tres meses mientras avanzaban las indagatorias.

Ya en el proceso legal, Eleazar optó por un juicio abreviado: reconoció los hechos, pidió disculpas públicamente, se comprometió a reparar el daño y cumplió con las medidas que le fijaron las autoridades para obtener su libertad.

Desde entonces, no hubo más contacto entre ellos y cada quien siguió su camino profesional por separado. Eso sí, con Eleazar aún mencionando el nombre de la modelo en otras ocasiones.

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Tefi Valenzuela denunció a Eleazar Gómez por violencia / Redes sociales

Serie de Eleazar Gómez podría causar nueva demanda de Tefi Valenzuela

Una nueva polémica para gestarse alrededor de Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez, luego de que, presuntamente, al actor mexicano le ofrecieran un contrato para una serie, la cual, abordaría temas sobre su vida.

Aunque en un principio no habría controversia, uno de los reporteros presentes en el lugar, incluido TVNotas, cuestionó sobre la posibilidad de que el nombre de “Tefi” sea mencionado en el proyecto, ya que, según fuentes, esa sería una de las condiciones que le pusieron a Eleazar.

Tefi se dijo sorprendida por la información, asegurando que no sabía, y sobre permitir que la mencionen, dijo lo siguiente:

Lamentablemente hay cosas que no puedes tapar con un dedo. (...) De hecho mi nombre está registrado, no sé, tendría que hablar con mi mamá. (...) Vamos a tener que pensarlo ahora. (...) Que haga de su vida lo que quiera. Tefi Valenzuela

No es la primera vez que una situación de este estilo se da entre ambos, ya que la participación de Eleazar Gómez en la primera temporada de La granja VIP causó debate cuando, en diferentes momentos, habló sobre Tefi, lo cual, causó que la peruana lanzara un comunicado en referencia a las declaraciones del actor.

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¿Quién es Tefi Valenzuela?

Tefi Valenzuela es una modelo, cantante e influencer peruana, quien residió en México durante varios años, debido también a su vínculo sentimental con el actor Eleazar Gómez.

Tras sumarse al reality Combate, ganó notoriedad en la farándula de su país. Antes de dedicarse al mundo de la música, trabajó como modelo en eventos deportivos.

Tras llegar a México, se afianzó como intérprete de música urbana y creadora de contenido. Tefi formó parte de La casa de los famosos de Telemundo, reality en el que fue de las primeras en salir.

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