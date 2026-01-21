Eleazar Gómez reaparece tras señalamientos de maltrato y secuestro de su novia Miriam García; ¿ella está en peligro?

Eleazar Gómez vuelve a estar en medio de la polémica. Recientemente ha circulado la versión de que, presuntamente, maltrata y mantiene secuestrada a su novia actual, Miriam García. Se ha dicho que, supuestamente, los padres de la chica ya habrían interpuesto una denuncia por esta situación.

Esto generó mucho ruido en redes sociales, pues Eleazar Gómez ya tiene antecedentes de violencia a sus exparejas. Varias de sus exnovias han declarado en su momento que el actor es agresivo y las llegó a violentar de forma física y psicológica. Incluso, Gómez llegó a estar en la cárcel luego de que su ex, Tefi Valenzuela, lo denunciara por agresión.

En medio de todas las especulaciones, Eleazar y su novia reaparecen en redes sociales. No obstante, los internautas habrían captado un detalle que dicen probaría que Miriam realmente estaría en peligro. ¿Será? Te contamos lo que se dice en redes sociales.

Eleazar Gómez estrena romance y presume a su novia en su cuenta de Instagram. / Instagram:@eleazargomez333

¿Por qué se dice que Eleazar Gómez maltrata y tiene secuestrada a su novia Miriam García?

El pasado martes 20 de enero, el periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, Eleazar Gómez se había ido a vivir con su novia a Jalisco, después de que su madre lo corriera por, supuestamente, “volver al alcohol y los estupefacientes”.

Ceriani señaló que, aparentemente, Eleazar ha golpeado a Miriam hasta el punto de “bajarle un diente y casi dejarla sin ojo”. Todo esto, según el periodista, en presencia de la hija de ella, quien actualmente estaría bajo el cuidado de su padre biológico.

Supuestamente, la policía ya ha acudido a la casa, pero ella los “echa”. El comunicador también dijo que los padres de ella estarían sumamente preocupados y hasta habrían interpuesto una denuncia. No obstante, la autoridad les señaló que solo podían actuar si la misma Miriam decidía pedir ayuda.

Javier mencionó también que, supuestamente, Miriam, desde una cuenta falsa de Instagram, le envió un mensaje a Tefi Valenzuela para pedirle ayuda. Esta última decidió ignorarla en su momento, pues llegó a pensar que todo era una “trampa de Eleazar”.

Javier Ceriani “La ha de estar teniendo secuestrada ahora… El hermano Ian ya lo sabe, pero no quiere meterse. Los padres están desesperados, ya denunciaron, pero no hay manera de que se levanten cargos si Miriam no va… Dicen que ya le bajó un diente a Miriam, que casi pierde un ojo… tiene los dos ojos de milagro”

¿Miriam García confirma maltrato de Eleazar Gómez?

Hace apenas unas horas, Eleazar Gómez subió un video a Instagram en el que se le pudo ver junto a su novia, en lo que pareciera ser una playa. La chica lo abraza y le da un beso en la mejilla, mientras que él expresa lo feliz que se siente de estar con ella.

“Estar en este lugar es lo más mágico porque estoy con Moni (apodo que él usa para referirse a Miriam), con mi amor, mi vida. La verdad es que te amo con todas mis fuerzas de mi corazón. Eres mi vida, eres mi diosa y soy tu esclavo” Eleazar Gómez

Para los fans del actor, el material fue una forma de decir que la relación está muy bien y no existe maltrato. No obstante, los detractores afirman que la mujer podría haber sido “obligada”, ya que luciría “incómoda”, y hasta aseguran que su sonrisa se ve “forzada”.

Esta no es la primera vez que se dice que Eleazar supuestamente maltrata a su novia. En su momento, la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, la pareja tuvo una fuerte pelea física previo a que él entrara a ‘La granja VIP’.

Esto fue desmentido por la propia Miriam y el equipo del actor. En aquel entonces, se sostuvo que todo se trataba de una “campaña de difamación” para perjudicar la participación de Gómez en el reality.

¿Quién es Miriam García, la novia de Eleazar Gómez?

Miriam García no pertenece al medio del espectáculo. Trabaja como desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática. Vive en Jalisco y tiene una hija de una relación anterior. Es hermana de Ian García, exintegrante de ‘Los Wapayasos’.

Su nombre se volvió tendencia por su relación con Eleazar. En entrevista para TVNotas, Ian señaló que él fue quien los presentó y que estaría al pendiente de que el actor no la agrediera.

“Obviamente, le dije a Eleazar Gómez: ‘Cuídala mucho, es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato’. De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila”, declaró en aquel entonces.

