Eduardo Barajas acusa a Eleazar Gómez de violento: “Golpeaba la escenografía, Irán Castillo le tenía miedo”

Ahora que Eleazar Gómez de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán debido a su carácter explosivo, que ha mostrado en La granja VIP, y que se ha hablado de una supuesta nueva demanda por violencia interpuesta por Miriam García, su novia actual, Eduardo Barajas recuerda una muy mala experiencia que vivió con el actor.

¿Por qué Eduardo Barajas acusa a Eleazar Gómez de tener un carácter violento y agresivo?

Al igual que varios colegas y exparejas, Eduardo Barajas señala a Eleazar Gómez de violento.

“Lo conozco desde hace unos años, porque hicimos Las mil y una noches, con Irán Castillo. Eleazar Gómez y ella eran los protagonistas, y yo el cover de él. Cuando se enojaba en el teatro se ponía muy agresivo y violento, incluso solía golpear la escenografía”. Eduardo Barajas

A pesar de todos los esfuerzos de la producción por mantener un ambiente positivo en la obra, con Eleazar Gómez nadie logró establecer buena relación. Según narra Eduardo, Irán Castillo temía que Eleazar Gómez le hiciera algo en alguno de sus arranques de ira.

“Irán llegó a decir: ‘Yo no quiero dar función con él, porque representa un peligro para mí y podría pasarme algo. Prefiero que lo haga Lalo’. Entonces yo le entraba al quite”. Eduardo Barajas

Según relata Eduardo, Irán prefería no subir al escenario con Eleazar.

¿Por violento le quitaron el papel protagónico de ‘Las mil y una noches’ a Eleazar Gómez en el teatro?

Terminaron quitándole el papel protagónico a Eleazar Gómez. “Por cuestiones de indisciplina por parte de él y algunas situaciones que no le gustaron al productor, me terminaron subiendo a mí a dar las funciones. Obviamente, fue un momento increíble y una gran oportunidad para mí”.

Eduardo Barajas “Puse mi distancia de él en ese tiempo. Sobre todo, por todo lo que ya se escuchaba de él. No quería que se fuera en mi contra. ¡Me mantuve al margen!”

En 2018 trabajaron juntos en el musical Las mil y una noches. Tras algunas presentaciones, Eleazar fue despedido.

¿Qué opina Eduardo Barajas del comportamiento de Eleazar Gómez en “La granja VIP”?

En La granja VIP, Eleazar Gómez ha tenido malas actitudes con sus compañeros, lo que le ha generado fuertes críticas en redes. Sobre el juego de su excompañero, Barajas señala: “Me he dado cuenta de que tiene actitudes desleales y de traición. No se me hace chido”.

Invitó a Eleazar Gómez a que se atienda con un especialista en salud mental. “No tengo idea de si sea un problema de temperamento. A lo mejor es ira reprimida lo que tiene. Ha estado en muchísimas polémicas e incluso estuvo en la cárcel. Debería de tratarse. No sé si haga las cosas inconsciente o conscientemente. No es normal. ¡Brother, atiéndete! Es importante tratar las emociones”.

“Habrá quienes crean que lo que él hace es normal. Sin embargo, dentro del parámetro general está ocasionando grandes conflictos”. Eduardo Barajas

Eleazar Gómez sigue en el ojo del huracán ahora tras su pelea con Manola Díez en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

Asegura que sabe identificar cuando alguien es narcisista. Dejó entrever que Eleazar Gómez lo es, debido a todas las polémicas en las que se ha involucrado. “Por lo regular, cuando hay un problema mental o psicológico es porque viene desde atrás. No es que sea experto en psicología, pero como actor he tenido la oportunidad de informarme y estudiar sobre ciertas cosas. Siento que estas personas enfrascan situaciones que viven y en la adultez las potencializan, es lo que llaman narcicismo. Eso es lo que los caracteriza, y ni ellos mismos se dan cuenta”.

Finalmente, aprovechó para mandarle un poderoso mensaje: “Hermano, admiro tu trayectoria y talento. Solo espero que algún día entiendas en dónde estás parado. Hazte responsable de todas tus acciones. Tienes que controlar esa ira. Esa es mi percepción. Si tuviera la oportunidad de entrar a un reality sería congruente con lo que pienso y hago. No soy nadie para juzgar. ¡Ojalá y lo saquen pronto de La granja!”.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Quién es Eduardo Barajas, el actor que señaló a Eleazar Gómez de violento?

Eduardo Barajas estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Ha sido parte de los programas unitarios La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

En 2021 participó en La desalmada y Un día para vivir.

Interpretó a Vicente Fernández de joven en la serie El último rey: El hijo del pueblo.

También es cantante profesional. Actualmente promociona el tema “Bonita y coqueta”.

Cuenta con 160 mil seguidores en Instagram y 115.8 mil en TikTok.