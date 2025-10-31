Acusan de nuevo a Eleazar Gómez de hacer trampa en la salvación de La granja VIP: ¿ahora sí lo sancionarán?

Eleazar Gómez se encuentra nuevamente en el ojo del huracán dentro de La granja VIP. Durante la tercera prueba de salvación, usuarios de redes sociales y televidentes señalaron que el actor pudo haber incumplido las reglas del reality show, generando controversia entre participantes y audiencia. La dinámica, conducida por Kristal Silva, evidenció algunas faltas del granjero, ¿hubo sanción o es el protegido?

Eleazar Gómez hablo sobre las miradas que recibió después de su regreso a La granja VIP / Captura de pantalla

¿Qué pasó exactamente con Eleazar Gómez en la prueba de salvación de La granja VIP?

Durante la tercera prueba de salvación, Eleazar Gómez compitió junto a Sergio Mayer Mori, Liz Vega y Manola Diez. El incidente se produjo cuando Gómez cayó de un pequeño puente y, según las imágenes, no regresó al punto de inicio como lo marcan las normas. Además, al lanzar los aros, rebasó los límites establecidos en el piso. Kristal Silva decidió sancionarlo restandole cinco segundos por estas infracciones, un detalle que fue comentado ampliamente en redes sociales y plataformas digitales.

El conductor principal del reality, explicó que de haberse declarado ganador a Gómez, la falta habría requerido una sanción más severa.

“Me hubiera dolido mucho, me hubiera pesado que hubiera ganado Eleazar porque hubo una caída que no se regresó y luego cayó tanto en la línea para lanzar los aros, estuvo muy mal” Conductor de La granja VIP

¿Quién ganó la tercera semana de salvación en La granja VIP?

El ganador de la prueba de salvación fue Sergio Mayer Mori, quien logró mantenerse libre de nominación y obtuvo el poder de intercambiar a un nominado por otro participante del reality show. El cantante y actor logró imponerse sobre sus competidores, que incluían a Eleazar Gómez, Liz Vega y Manola Diez, en una prueba que exigía precisión, velocidad y concentración. Su desempeño destacó por mantener la consistencia en cada etapa de la dinámica, lo que le permitió obtener el mejor tiempo y asegurar su permanencia en el reality show.

Con esta victoria, Mayer Mori no solo se salvó de la nominación, sino que también obtuvo el poder estratégico de intercambiar a un nominado por otro participante de la competencia. Esta ventaja le otorga una posición favorable dentro del juego, pues puede influir en la permanencia de otros granjeros y fortalecer sus posibilidades de avanzar hacia las siguientes semanas del programa.

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Quién será el tercer eliminado de La granja VIP?

La tercera gala de eliminación se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre, donde el destino de los nominados será definido exclusivamente por el voto del público. Aunque no se puede confirmar quién saldrá del reality show, diversas encuestas en redes sociales han mostrado la tendencia de la audiencia.

Según el primer corte difundido por el programa Vaya Vaya en Facebook, Eleazar Gómez aparece como el principal candidato a abandonar La granja VIP, con solo el 20% de los votos a favor de su permanencia. En contraste, Manola Diez lidera las preferencias con un 33% de apoyo, mientras que Sergio Mayer Mori y Liz Vega acumulan 23% y 22%, respectivamente.

Estas cifras reflejan la atención que generan los incidentes de Eleazar Gómez dentro del programa, donde cada movimiento y cada sanción son analizados por la audiencia y se convierten rápidamente en tema de discusión en redes sociales. La polémica en torno al actor continúa siendo un punto central de conversación a pocos días de la gala de eliminación.

