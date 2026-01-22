¿Eleazar Gómez golpeador? Video que subió tras presunto maltrato a su novia sería “falso”, reportan

Eleazar Gómez ha estado en el ojo del huracán desde que circuló la información de que, presuntamente, golpeaba y tenía “secuestrada” a su actual novia, Miriam García. Según lo reportado, supuestamente esta última no permite que sus padres o seres queridos intercedan.

Ante esto, Eleazar Gómez compartió un video en redes sociales. Si bien no aborda de forma directa el tema, sí fue una especie de respuesta. Y es que se le puede ver junto a Miriam en la playa. Ella le da un beso en el cachete mientras que él le expresa lo mucho que la ama.

Muchos llegaron a pensar que, con este clip, las especulaciones cesarían. No obstante, recientemente se dio a conocer que el material podría ser “falso”. Esto es lo que se dice.

Eleazar Gómez / Redes sociales

No te pierdas: ¿Eleazar Gómez fue violento con su nueva novia? Su mánager rompe el silencio y ¿revela denuncia?

¿Eleazar Gómez maltrata a su actual novia, Miriam García?

Como se sabe, Eleazar Gómez, segundo lugar de La granja VIP, ya ha enfrentado muchas acusaciones de supuesto maltrato a sus exparejas. Incluso llegó a estar en la cárcel después de que su ex, Tefi Valenzuela, lo denunciara tras un episodio violento. En aquel entonces, él se declaró culpable y pidió una disculpa pública.

Poco después de que entrara a ‘La granja VIP’, la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, el actor y su actual novia se habían peleado de forma física previo al comienzo del reality. Esta información fue desmentida en su momento por la propia Miriam y el equipo de Gómez.

Hace algunos días, el periodista Javier Ceriani señaló que, presuntamente, Eleazar, quien se habría vuelto adicto a la bebida y sustancias, habría golpeado a Miriam a tal punto que “casi la deja sin un ojo y le tumbó un diente”.

Según Ceriani, los padres de la mujer presuntamente estarían sumamente preocupados por ella y hasta habrían interpuesto una denuncia. No obstante, la autoridad les habría comentado que la misma Miriam debía empezar un proceso legal para poder intervenir.

Supuestamente, García habría contactado a Tefi desde una cuenta falsa de Instagram para pedirle ayuda. Sin embargo, esta última habría ignorado el mensaje, pues creyó que era una “trampa” de Eleazar.

Eleazar Gómez y Miriam García / Redes sociales

Lee: Eleazar Gómez: ¿Quiénes son las exparejas del participante de La granja VIP y por qué terminaron? ¿Violencia?

¿Novia de Eleazar Gómez está en peligro?

Durante la más reciente emisión del programa ‘Dulce y picosito’, se reportó que el video compartido por Eleazar Gómez, ex de Danna, para desmentir el supuesto maltrato hacia Miriam García no sería reciente, lo que encendió las alarmas.

“Pero ese video no es de hoy”, dijo uno de los colaboradores. No obstante, dejó ver que García no estaba en peligro, como tanto se ha dicho en estos últimos días. Al parecer, el mánager de Gómez le pidió que subiera este material para acallar las especulaciones.

Reiteró que la mujer estaba muy bien y que, actualmente, estaría con Eleazar de paseo en un crucero. Señaló que el actor “no tiene mucha señal”, siendo ese el motivo por el que no ha compartido contenido últimamente.

“(Ian García) Me dijo que ayer vio a (Miriam García) y que la vio bien… Yo le escribí al mánager y me dijo: ‘Ahorita tiene poca señal, creo que va a hacer un viaje de un crucero y le pedí que subiera un video y una foto de que estaba con ella’”, indicó.

Gabo "ese video no es de hoy..."

"el manager le pidió a eleazar que suba video y una foto que estuvo estos días con esta chica compartiendo..." #LaGranjaVIPMX #lagranjavip pic.twitter.com/xjUVDjXBog — hanna♧ (@xjhtxx) January 21, 2026

¿Quién es la novia de Eleazar Gómez?

Miriam García ganó notoriedad en redes sociales tras darse a conocer su relación con Eleazar Gómez hace algunos meses. La chica vive en Jalisco y trabaja como desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática.

Se sabe que tiene una hija de un romance anterior. Es hermana de Ian García, quien es exintegrante de los Wapayasos y gran amigo de Eleazar. En una entrevista para TVNotas, el modelo contó que él fue quien presentó a su hermana con el actor.

Pese al historial de acusaciones de violencia que hay en su contra, Ian ha dicho que está al pendiente de su hermana y confía en que Eleazar haya “cambiado”.

Mira: Danna ningunea a Eleazar Gómez en redes sociales en medio de su participación en La granja VIP.