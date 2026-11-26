La reciente emisión de Venga la alegría fue escenario de un tenso momento entre conductores del programa, quienes participaban en una dinámica que inició con comentarios que internautas catalogaron como “fuertes”. Tras esto, muchos señalan que SÍ hubo enojo por parte de ambos. ¿Cómo fue el momento?

¿Pelea entre conductores de Venga la alegría? / Archivo TVNotas

¿Qué conductores de Venga la alegría se pelearon en plena transmisión?

Actualmente, Venga la alegría tiene a varios conductores al frente del matutino, uno de ellos en presunto riesgo de ser despedido. Mientras eso sucede, los demás que se mantienen como los rostros del programa son:



Sergio Sepúlveda,

Luz Elena González,

Mauricio Barcelata,

‘Capi’ Pérez,

Kristal Silva,

Viviann Baeza,

Kike Mayagoitia y,

Ricardo Casares.

Los protagonistas de este discusión en vivo son Kristal Silva y Ricardo Casares, quienes parecían decirse “sus verdades” al aire, causando la reacción de los demás presentes. ¿Cómo fue?

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Conductores al frente de Venga la alegría / Especial

Así fue la “discusión” entre Kristal Silva y Ricardo Casares en Venga la alegría

El episodio ocurrió durante la sección “Gánale al capi”, una sección de Venga la alegría cuando retan al también comediante en una “batalla de baile”. Aquí fue cuando Kristal Silva y Ricardo Casares tuvieron un roce en pleno programa en vivo.

Todo comenzó durante la presentación del “Capi” Pérez en el concurso de baile. Tras los comentarios de Casares, Silva le pidió que hablara bien de su compañero. El conductor respondió que ya lo había hecho, pero que ella no había prestado atención.

Ante la insistencia de la modelo, Casares le pidió guardar silencio, pues se trataba de su sección y no de una de las que ella conduce. Fue entonces cuando Silva soltó la frase:

Qué bueno que no estás en ‘La granja’ serías insoportable. Kristal Silva

La respuesta de Ricardo no se hizo esperar, pues decidió confrontar directamente a la conductora, insinuando que sus “jefes” podrían diferir de sus palabras:

Pues te voy a decir unas cosas, tus jefes piensan otra cosa. Ahí te la dejo. Ricardo Casares

El ‘Capi’ insistió en que comenzara la dinámica, tratando de dejar atrás la pequeña discusión que envolvió al programa. Aquí el momento.

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¿La discusión de Ricardo Casares y Kristal Silva fue real?

Tras el cruce de palabras, tanto Ricardo Casares como Kristal Silva comenzaron a reír, lo que para muchos significó un momento de broma entre ambos, desechando la idea de un conflicto mayor.

Además, ni Kristal, ni Ricardo han hecho comentarios al respecto, por lo que podría entenderse que la situación no pasó a mayores. ¿Tú opinas lo mismo?

Esta no es la única polémica reciente de Kristal Silva, pues se ha rumorado sobre su salida de Venga la alegría, algo que aún no sucede.

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