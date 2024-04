Ricardo Casares de regreso en VLA se llevó una sorpresa nada agradable con una de sus compañeras

Hace un par de semanas, Ricardo Casares regresó al foro de Venga la alegría luego de ser hospitalizado de emergencia por un lamentable infarto que vivió previo a entrar al aire.

El conductor fue intervenido quirúrgicamente y, hoy se encuentra tomando las medidas necesarias para el cuidado de su salud. Una de estas sería no estresarse, ni hacer esfuerzos físicos demandantes en el trabajo, por lo que la producción decidió darle un camerino en el primer piso de TV Azteca, para que no tenga que subir escaleras.

Sin embargo, quien no habría respetado este acuerdo es Kristal Silva, su compañera de foro en VLA, quien a decir de Ricardo, le robó el camerino al periodista de espectáculos, lo que derivó ¡una discusión entre ellos!

Ricardo Casares y Kristal Silva protagonizan discusión en TV Azteca

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ricardo compartió un video con sus seguidores en el que documentó cómo le reclama a Silva que sigue usando el camerino que a él le asignaron después de sufrir un infarto. Sin embargo, la modelo le reiteró que en ningún lado dice su nombre, por lo que ella podría seguir usándolo sin ningún problema.

“¿Por qué te metes a mi camerino? No puede ser”, reclamó Ricardo a Silva. A lo que Kristal respondió: “No es tuyo. No dice tu nombre”.

Agregó Ricardo: “No puedo subir estas escaleras y se me dio el camerino uno y lo sabes... No puede ser. Me gana el camerino y se mete. Y se tarda tres días”.

Pese a la discusión, Kristal optó por salir rápidamente del sitio entre risas, lo que demostró que todo sería un malentendido, ya que ambos son muy amigos y solo estarían bromeando.

El video publicado en el perfil de Ricardo dio mucho de qué hablar entre usuarios, ya que muchos tomaron con humor el momento, así como otros le pidieron a Casares que no hiciera más corajes, dado que eso le afectaría a su salud.

Sin más, parece ser que esta discusión fue en broma, solo que Ricardo quiso exponer con humor a su compañera de foro y amiga, Kristal Silva.

