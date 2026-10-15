Naim Darrechi enfrenta nueva demanda por exhibir a una mujer sin ropa: “Voy a buscar un buen abogado”
Naim Darrechi contó que la primera audiencia por este caso será el 19 de octubre, en un tribunal de Barcelona. Te contamos todo lo que dijo.
El pasado 14 de octubre, el influencer Derek Trejo dio a conocer que Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto de Madrid. No dio detalles, pero dejó ver que estaba preocupado y esperaba que las cosas se pudieran solucionar de la mejor manera posible.
Tras mucha incertidumbre, Darrechi reapareció hace algunas horas en redes sociales para explicar qué pasó. El exparticipante de ‘La mansión VIP’ contó que su arresto se derivó de una nueva demanda en su contra. Te contamos qué está sucediendo.
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¿Naim Darrechi irá a la cárcel por la nueva demanda en su contra?
En su momento, se llegó a pensar que Naim Darrechi había sido arrestado en el aeropuerto de Madrid a raíz del proceso legal que dejó inconcluso en 2021 por los delitos de alteración del orden público y agresión a un policía.
No obstante, en su transmisión en vivo aclaró que su situación actual no tenía nada que ver con lo ocurrido hace cinco años. Mencionó que recientemente una chica inició un proceso legal en su contra por haberla exhibido sin ropa.
Señaló que las autoridades no tenían un domicilio fijo para notificarle, siendo esta la razón por la que lo detuvieron en el aeropuerto de Madrid. Según su versión, había colaborado con esta chica para hacer contenido de adultos.
Al parecer, la mujer, cuyo nombre no quiso mencionar, decidió demandar. Naim sostiene que “no hizo nada malo” y que buscará una buena asesoría legal para aclarar todo esto.
“Fue algo de 2024. Ya me había ido yo de España y no dejé una dirección, en 2024 nosotros colaboramos con una persona en (una página para adultos), y subí una foto que tuvo bastantes likes un poco provocativa, yo le estaba tapando los senos; la subí a Instagram, no se veía mucho, era para promocionar (la página para adultos). Resulta que por esa foto la chica demandó y dijo que estaba mostrando su intimidad, que yo estaba faltando al respeto”.
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¿Cuándo será la primera audiencia de Naim Darrechi por la nueva demanda en su contra?
Durante su transmisión, Naim Darrechi mencionó que tiene programada una audiencia para el próximo 19 de octubre en Barcelona. Aseguró estar listo para cualquier resultado, sin importar si es positivo o negativo.
“Yo voy a ir tranquilo, voy a buscar un buen abogado. Si nos caen consecuencias, las vamos a afrontar, yo siento que no hicimos nada mal”, puntualizó.
Finalizó diciendo que no está molesto por este tema. Sentenció que está acostumbrado a este tipo de cosas, asegurando que, a su consideración, “no hizo nada malo”.
“Lo que pasó pasó, yo no estoy enfadado, son cosas que pasan. Yo no sabía que estaba haciendo algo malo”, concluyó, pidiéndoles a sus fans que no hostigaran a la demandante, pues esto podría perjudicar el caso.
¿Por qué la mamá de Abelito inició un proceso legal contra Naim Darrechi?
Este no es el único proceso legal que enfrenta Naim Darrechi. Hace algunas semanas, la mamá de Abelito inició un caso en su contra por presunto acoso. Todo esto, a raíz de que le bailaran en una fiesta.
“Quiero hacer público que he decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión social el día 27 de septiembre de 2026, donde aun siendo yo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”, manifestó.
En respuesta, el español acusó a la señora de hacer todo por “fama”. Y es que, según él, a la señora hasta le “gustó” que le bailara.
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