Carlos Speitzer rompe el silencio: ¿Le tiene celos a Alex Speitzer, su hermano? ¡Dicen que es más famoso que él!

Carlos y Alejandro Speitzer han construido una carrera sólida en la actuación, y aunque Alex ha trabajado en series y películas exitosas a nivel interncional, esto no es motivo de enojo por parte de su hermano mayor.

¿Carlos Speitzer está celoso de Alex Speitzer? Esto respondió el actor / IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer

Te puede interesar: Carlos Speitzer confesó que no le gusta usar ropa interior para recibir el Año Nuevo: “No creo en la suerte”

¿Qué dijo Carlos Speitzer sobre las comparaciones con Alex Speitzer, su hermano?

A Carlos Speitzer no le molestan los comentarios negativos, que dicen que él no es tan famoso.

“Nunca me he enganchado con eso. Yo vivo los triunfos de mi hermano como si fueran míos… Alejandro tiene su línea y yo la mía. De entrada, no somos el mismo tipo. Yo empecé un par de años antes en esta carrera. Comencé jugando y él siguió queriendo jugar a lo mismo, y ahora los 2 lo hacemos como adultos”. Carlos Speitzer

Carlos no ha tenido la misma proyección que Alex, pero no se desespera. “Esperando, porque esta carrera se trata de eso, y muchas veces no caen los proyectos o no son lo que uno esperaría o quisiera, pero siempre ávido a ver qué más sale. Esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entiendo que cuando te dicen ‘no’, lejos de que te cierren una puerta, te abren mil ventanas. A partir de ahí, uno tendría que generar más resiliencia”.

Carlos y Alex Speitzer son muy unidos y aplauden mutuamente sus logros. / IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer

No te pierdas: Captamos a Manelyk con Carlos Speitzer muy amorosos en una fondita de San Ángel

¿Carlos Speitzer volverá a trabajar con Alex Speitzer, su hermano?

El actor nos compartió que contempla volver a trabajar con su hermano. “Hay un par de cosas que ojalá se concreten en un futuro no muy lejano. Siempre ha estado esa idea. Estaría padre hacer teatro juntos, pero lo que anda ahí es algo en series”.

“De chavos trabajamos mucho juntos. Hace 9 años colaboramos en la película Me gusta, pero me asusta, donde justo también saliamos como hermanos, y sería genial repetir. Trabajar con él como compañero me da tranquilidad” Carlos Speitzer

Carlos y Alex Speitzer trabajaron juntos en Me gusta, pero me asusta. / IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer

Mira: ¿Qué fue de los actores de Amy, la niña de la mochila azul? A 20 años de su estreno, así lucen hoy

¿Cómo es la relación entre Carlos Speitzer y su hermano, Alex Speitzer?

Carlos nos habló de la gran unión que tiene con Alex Speitzer. “Estoy muy contento de verlo triunfar y disfrutar. Me encuentro orgulloso de ver en lo que se ha convertido. Sigue jugando a lo que le gusta, y con reglas y disciplina ha llegado hasta donde se encuentra ahora. Todo el éxito que hoy tiene y el lugar donde se encuentra es por su constancia”

“Nuestra relación es increíble, maravillosa, porque además tenemos la posibilidad de compartir la pasión por lo mismo, que es la carrera. Es muy humilde, porque los triunfos son para enraizarse más en casa y las bases que uno tiene. Él no tendría por qué perder nunca el piso”. Carlos Speitzer

Ahí es donde resalta la labor de su mamá, Gina Speitzer, quien, como mujer divorciada, supo sacarlos adelante y apoyarlos, ya que los llevaba de niños a todos los castings. “Debió de ser muy difícil, como madre soltera, en este medio encargarse de 2 hombres que eran muy despiertos y con ganas de triunfar. Si no fuera por ella, definitivamente ni él ni yo estaríamos donde nos encontramos”.

Finalmente, nos habló de sus proyectos actuales. “Sigo en la serie ¿Tú crees?, con Daniela Lujan y Ricardo Margaleff, la hacemos una vez al año. Y preparando la obra El día que México ganó el Mundial, que estrenaré en junio”.

Gina Speitzer siempre impulso la carrera de sus hijos, Carlos y Alejandro. / IG: @carlos_speitzer / @alejandrospeitzer

¿Quién es Carlos Speitzer y cuál es su trayectoria?

Es egresado del Centro de Educación Artística infantil de Televisa.

Ha trabajado en telenovelas como Sin ti, El secreto de Alejandra, María Isabel, Una luz en el camino, Aventuras en el tiempo, Barrera de amor, Por siempre mi amor, Fuego ardiente y Nadie como tú.

También ha participado en los unitarios La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena.

En cine fue parte de la película Me gusta, pero me asusta, y en teatro lo vimos en Secuestro (cash), entre otras obras.

En 2022 participó en Las estrellas bailan en Hoy.

Es parte del Comité de Fiscalización y Vigilancia de la ANDA.

Carlos Speitzer / Redes sociales

¿Quién es Alex Speitzer y cuál es su trayectoria?

Saltó a la fama con tan solo 5 años protagonizando la telenovela Rayito de luz.

Le siguieron otras telenovelas como: Aventuras en el tiempo, Amy, la niña de la mochila azul, Cómplices al rescate, Misión SOS, Atrévete a soñar

SOS, En 2019 protagonizó la serie El club y a partir de ahí ha estelarizado varios proyectos de Netflix y HBO como Oscuro deseo, Alguien tiene que morir y Coyotl: Héroe y bestia.

En cine ha encabezado películas como Me gusta pero me asusta, Straight y Disco, ibiza, Locomía.

Este año estrenó Venganza y estelarizó Cruise.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.