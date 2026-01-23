Alejandro Speitzer enciende las alarmas al aparecer enfermo y afónico en el aeropuerto: “no puedo hablar”

La mañana de este 23 de enero, la presencia de Alejandro Speitzer en el aeropuerto de Guadalajara no pasó desapercibida. Lo que parecía una llegada rutinaria se convirtió rápidamente en motivo de preocupación cuando el actor fue captado afónico, visiblemente limitado para hablar y en reposo vocal, lo que encendió las alarmas entre reporteros y seguidores.

¿Qué le pasó a Alejandro Speitzer y por qué apareció sin voz en el aeropuerto?

Desde el primer momento quedó claro que el actor no estaba en condiciones óptimas. Con dificultad para emitir sonido y cuidando cada palabra, el actor Alejandro Speitzer explicó directamente su situación, pidiendo comprensión a la prensa.

Alejandro Speitzer “Escúchame, no tengo voz, voy a dar función en Guadalajara y no puedo hablar, si no encantado les daría una entrevista, lo siento mucho. Estoy en reposo vocal porque no puedo hablar y voy a Guadalajara, muchas gracias”.

Las palabras de Speitzer, confirmaron que no se trataba de un capricho ni de desinterés, sino de una indicación médica clara. Incluso la escena causó impacto porque Speitzer, conocido por su disciplina y entrega, rara vez se muestra vulnerable ante el público.

¿Alejandro Speitzer está en tratamiento médico y qué dijo sobre su salud?

¿Cuál es el estado de salud de Alejandro Speitzer hoy, 23 de enero?

Ante la inquietud de los presentes, el actor mexicano Alejandro Speitzer fue claro al confirmar que ya se encuentra bajo supervisión médica especializada.

“Sí, claro, estoy con un foniatra”. Alejandro Speitzer

Este detalle no pasó desapercibido. Un foniatra es el médico especialista encargado de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación humana, incluyendo voz, habla, lenguaje, audición y deglución. Este tipo de especialistas suele trabajar con artistas escénicos que presentan problemas como afonía, disfonía o fatiga vocal, especialmente en temporadas intensas de trabajo.

¿Cancelará funciones? La decisión de Alejandro Speitzer pese a su afonía

A pesar de su evidente malestar, Alejandro Speitzer no cancelará su función en Guadalajara.

El actor viajó para presentarse con “Mi última noche en la Tierra”, una obra exigente que combina actuación intensa, carga emocional y un mensaje profundamente humano. Su determinación ha sido aplaudida, pero también ha generado debate entre fans que consideran que debería priorizar su recuperación total.

¿De qué trata “Mi última noche en la Tierra”, obra que protagoniza Alejandro Speitzer?

“Mi última noche en la Tierra” es un monólogo teatral íntimo y conmovedor protagonizado por Alejandro Speitzer, que mezcla memoria, amor, humor y resistencia, con un fuerte trasfondo social.

La historia sigue a Cruise, un joven veinteañero que trabaja como auxiliar en una línea de apoyo telefónico para personas LGBT en crisis emocional. Durante una de sus guardias recibe una llamada inesperada: al otro lado de la línea está un hombre que siente la urgente necesidad de contar su vida. A partir de ese contacto, la obra abre una conversación profunda entre dos generaciones conectadas por el dolor, la esperanza y la sobrevivencia.

El personaje que llama comparte su experiencia como testigo de los primeros pasos de la dignificación de la comunidad gay a inicios de los años ochenta, así como el golpe devastador que significó la llegada del VIH a mediados de esa década. Habla del miedo, la pérdida, el estigma y, al mismo tiempo, del amor y la fortaleza que le permitió sobrevivir al contagio junto a su pareja.

La obra está dirigida por Alonso Íñiguez, escrita por Jack Holden, y cuenta con un DJ en escena que programa sonidos que evocan las noches de discoteca de los años ochenta, envolviendo la historia en una atmósfera nostálgica e intensa.

“Mi última noche en la Tierra” ha sido aplaudida por su honestidad emocional, la fuerza del texto y la entrega actoral de Alejandro Speitzer, quien sostiene el peso del relato casi en solitario, conectando de forma directa con el público y dejando una reflexión profunda sobre el amor, la memoria y la sobrevivencia.