¿Ana Silvia Garza está delicada de salud? Resurge entrevista donde reveló: “Se cayó el pulmón derecho”

La petición urgente de donadores de sangre para Ana Silvia Garza encendió las alarmas entre los seguidores de Mariana Garza. Aunque la familia no ha dado detalles sobre su estado actual, resurgieron impactantes declaraciones de la actriz, quien confesó que sufrió el colapso de un pulmón y que los médicos llegaron a considerar un milagro que continuara con vida.

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¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza y por qué preocupa su estado de salud?

La salud de Ana Silvia Garza, actriz y madre de la exTimbiriche Mariana Garza, se convirtió en tema de preocupación luego de que Diego Schoening solicitara donadores de sangre a través de sus redes sociales. La petición provocó una ola de mensajes de apoyo para la actriz de 74 años, quien actualmente permanece hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Hasta ahora, ni Mariana Garza ni otros integrantes cercanos de la familia han revelado cuál es el diagnóstico que enfrenta la actriz. Sin embargo, las especulaciones crecieron debido a que en los últimos meses se le había visto utilizando oxígeno suplementario y porque anteriormente habló públicamente sobre los graves problemas respiratorios que puso en riesgo su vida.

Mientras tanto, declaraciones que ofreció hace un año volvieron a cobrar relevancia debido a la gravedad de los padecimientos que enfrentó.

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¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza y por qué se le cayó el pulmón derecho?

Ana Silvia Garza contó en una entrevista para el programa ‘De primera mano’ que atravesó una etapa muy complicada de salud. Durante ese periodo, su peso llegó a los 40 kilos y presentó un neumotórax instantáneo, que afectó su pulmón derecho.

La actriz explicó que su padecimiento coincidió con una etapa de fuertes pérdidas familiares. En poco tiempo fallecieron su hermano menor, su padre, su madre y otro de sus hermanos, situaciones que la llevaron a buscar respuestas sobre lo que estaba ocurriendo con su cuerpo.

Al hablar de lo sucedido, recordó que el especialista que la atendió quedó sorprendido por su recuperación. Incluso, aseguró que el médico no podía creer que hubiera sobrevivido a una complicación de esa magnitud.

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Ana Silvia Garza se encuentra hospitalizada. / Redes Sociales

¿Ana Silvia Garza sufrió el colapso de un pulmón? Esto fue lo que reveló

Durante una entrevista para el programa De primera mano, Ana Silvia Garza habló sobre una de las etapas más difíciles que ha atravesado físicamente. La actriz explicó que inició un proceso de búsqueda para comprender el origen de sus problemas de salud, especialmente después de enfrentar varias pérdidas familiares en poco tiempo.

Ana Silvia Garza “Es muy complicado, a mí me gusta siempre buscar la verdadera causa para sanar de raíz. Los pulmones es cuando hay una tristeza profunda que como tú comprenderás es muy comprensible”.

Garza relató que vivió momentos especialmente dolorosos tras la muerte de varios seres queridos: “Se me fueron todos seguidos, ¿no? Primero el hermano menor, Ricardo Jesús, que ustedes no lo conocen, pero él chambeaba como ustedes, detrás de cámaras, sí, en producción, en radio, mi padre, mi madre, mi hermano, o sea, sí fue mucho”, contó.

Pero la revelación que más impactó fue cuando confirmó que sufrió un neumotórax, una condición que ocurre cuando un pulmón colapsa parcial o totalmente: “Estaba yo en 40 kilos, se cayó el pulmón derecho, neumotórax instantáneo”, recordó.

Sus palabras generaron conmoción entre quienes desconocían la gravedad de la situación que había enfrentado.

Mariana Garza y Ana Silvia Garza / Luis Marín

¿Por qué el médico de Ana Silvia Garza dijo que era un milagro que siguiera viva?

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista ocurrió cuando Ana Silvia Garza habló sobre la reacción de los especialistas que la atendieron. La actriz aseguró que incluso después de su recuperación parcial, los médicos seguían sorprendidos por haber logrado salir adelante.

“Sí agradezco al doctor que me atendió en el hospital de la ANDA, pero sigue diciendo que no es posible que yo esté viva”. Ana Silvia Garza

De acuerdo con su testimonio, la extrema delgadez que presentaba en aquel momento agravaba significativamente el panorama médico. La actriz explicó que apenas pesaba 40 kilos cuando sufrió el colapso pulmonar, una condición que complicó aún más su recuperación. Con el paso del tiempo logró ganar peso y mejorar considerablemente su estado físico.

“Entonces él me dio de alta porque ya subí 20 kilotes, cosa que nunca... no me queda la ropa, nunca había subido”, reveló entre risas.

Para ella, haber superado aquella crisis fue una experiencia que relaciona tanto con la atención médica como con su fe: “Los milagros son inexplicables”, afirmó durante la conversación.

¿Cuál era el estado de salud de Ana Silvia Garza antes de su hospitalización?

Pese a la gravedad del episodio, Ana Silvia Garza aseguró que los pulmones lograron recuperarse y que incluso evitó someterse a una cirugía. La actriz explicó que los especialistas contemplaron distintos escenarios para su tratamiento, aunque finalmente logró mejorar sin necesidad de una intervención invasiva.

“No, ni lo quiera Dios. Yo sé la violencia de las cirugías”, respondió cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de operarse.

También explicó que el principal riesgo estaba relacionado con su bajo peso corporal: “El riesgo que él decía que si seguía tan delgada no tiene dónde apoyarse y se podía volver a caer”, recordó.

Finalmente, compartió que ambos pulmones habían mostrado una recuperación favorable: “Ahorita los dos pulmones están ya bien. Sí, bendito Dios, sí. Ya me dio de alta”, señaló en aquel momento.

Precisamente por eso, la actual hospitalización de Ana Silvia Garza ha generado tantas dudas entre el público. Aunque se sabe que permanece internada y que se solicitaron donadores de sangre, hasta ahora no existe un comunicado oficial que explique qué ocurre con exactitud. Mientras se esperan más detalles sobre su condición médica, las declaraciones de la actriz han vuelto a llamar la atención porque reflejan la dura batalla de salud que enfrentó en años recientes y que, según ella misma reconoció, estuvo a punto de costarle la vida.