¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza? Solicitan donadores de sangre para la mamá de Mariana Garza
Ana Silvia Garza, madre de la exTimbiriche, Mariana Garza, se encuentra hospitalizada, ¿por qué están solicitando donadores de sangre?
Mariana Garza, exTimbririche, ha dado de qué hablar en las últimas semanas luego de que apoyara a Sasha Sokol públicamente tras demanda contra Luis de Llano, sin embargo, ahora, la actriz y cantante está pasando momentos complicados debido al delicado estado de salud de Ana Silvia Garza, su madre.
¿Cuál es el estado de salud de Ana Silvia Garza y por qué están solicitando donadores? Aquí te compartimos todos los detalles.
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¿Qué enfermedad tiene Ana Silvia Garza, madre de Mariana Garza?
Desafortunadamente se ha dado a conocer que Ana Silvia Garza, madre de la cantante de Timbiriche, Mariana Garza, actualmente está hospitalizada debido a un colapso pulmonar.
Durante 2005 la actriz anunció que había sufrido un neumotórax, afección que ocurre debido a que el aire ejerce presión sobre el pulmón, impidiendo que este se expanda de manera normal cada vez que la persona respira. Finalmente, esta situación puede provocar el colapso parcial o total del mismo.
Actualmente no se ha revelado un diagnóstico médico detallado, por lo que no se conocen más detalles acerca del estado de salud de la mamá de la exTimbiriche.
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¿Por qué están solicitando donadores para Ana Silvia Garza?
Actualmente la mamá de Mariana Garza se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México, y en redes sociales varias personalidades de la farándula han solicitado donadores de sangre para ella.
Es importante mencionar que los hospitales solicitan donadores por diferentes motivos, como es procesos quirúrgicos mayores, control de hemorragias, reposición hospitalaria y procesos respiratorios críticos, por lo que las razones por las que están solicitando este apoyo aún siguen sin ser claros.
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¿En dónde se puede donar sangre para Ana Silvia Garza en la CDMX?
Los interesados que quieran apoyar a la mamá de Mariana Garza, pueden hacerlo en Calzada de Tlalpan 4502, Colonia Sección XVI, C.P. 14080, Ciudad de México. La recepción de donadores es de lunes a viernes de 07:00 a 09:30 horas, quince minutos de espacio entre cada donador. Es posible programar la cita en ventanilla o a través del siguiente teléfono: 55 54 87 17 00.
Es importante considerar los siguientes requisitos:
- Identificación oficial.
- Edad mínima de entre 18 a 65 años.
- Pesar más de 50 kg.
- Ayuno mínimo de 4 horas.
- Dormir al menos 6 horas.
- No haber ingerido antibióticos como aspirina, paracetamol o analgésicos para dolor en la última semana.
- No haber presentado síntomas respiratorios o gastrointestinales.
- No haber ingerido bebidas alcohólicas y/o drogas en las últimas 72 horas.
- No haberse puesto tatuajes o perforaciones en el último año.
- Retirarse piercings 72 horas previas al día de donación.
Las mujeres no deberán estar embarazadas, no estar lactando y no haber tenido más de 4 embarazos.